Gentofte Kommune efterlyser børnefamilier: Er du også træt af engangsemballage?

Men før den planlagte forebyggelseskampagne får ben at gå på, vil Gentofte Kommune gerne have indblik i Gentofte-borgernes vaner i forhold til dagligt forbrug af emballage - og ikke mindst, hvad der motiverer dem til at bruge mindre engangsemballage.

"Vi oplever, at mange borgere i Gentofte har stor interesse i at gøre en aktiv forskel for miljøet. Vi fornemmer samtidig, at mange er motiveret for at mindske deres forbrug af f.eks. engangsemballage i endnu højere grad, og derfor vil vi gerne høre borgernes udfordringer såvel som gode fif til at undgå affald. Borgernes perspektiv er vigtigt at få med i udviklingen af kampagner," siger biolog og kampagneansvarlig Marie- Louise Rosengaard fra Affald og Genbrug i Gentofte Kommune.