Supermarkedet Nemlig.com har fra dags dato ikke flere kunder blandt Gentoftes institutioner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gentofte Kommune afbryder samarbejde med Nemlig.com

Dårlige løn- og arbejdsforhold for de ansatte hos fødevaregigant - og manglende udlevering af oplysninger - får Gentofte Kommune til at ophæve kontrakt øjeblikkeligt

Villabyerne - 22. juni 2021 kl. 15:30 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Det er slut med at købe dagligvarer hos Nemlig.com for Gentoftes institutioner, for Gentofte Kommune har revet sin kontrakt med virksomheden over.

Det sker, efter et kontrolbesøg på virksomheden har afsløret kritisable forhold og efter Nemlig.com har nægtet at udlevere oplysninger om arbejdsforholdene for sine underleverandørers ansatte.

"Vi har den holdning, at der skal være ordentlige forhold for medarbejderne i de virksomheder, der er leverandører til vores kommune. Det er vi meget tydelige om, når vi indleder et samarbejde. Heldigvis er det meget sjældent, at vi ikke ved dialog kan finde os til rette med vores leverandører," siger Michael Fenger (K), Gentoftes borgmester.

Det var efter Dagbladet Politikens mange artikler om ydmygende arbejdsforhold for de ansatte hos Nemlig.com, at Enhedslisten i april stillede spørgsmål til forvaltningen angående Gentofte Kommunes samarbejde med såvel Intervare (moderselskabet) som Nemlig.com.

Baggrund for ophævelse af kontrakt med Nemlig.com og bod til Intervare På baggrund af en række uanmeldte kontrolbesøg i maj 2021 anmodede Gentofte Kommune den 27. maj Nemlig.com og Intervare om senest den 3. juni 2021 at fremsende materiale vedrørende en række ansatte på lageret og chauffører for hver af de to virksomheder med henblik på at kontrollere om virksomhederne overholder kommunens arbejdsklausul.

For Nemlig.com blev der kontrolleret tre lagermedarbejdere og tre chauffører og for Intervare fem lagermedarbejdere og to chauffører.

Både Nemlig.com og Intervare har den 3. juni 2021 fremsendt materiale på lagermedarbejdere. Intervare har tillige fremsendt materiale på chauffører. Nemlig.com har oplyst, at de ikke kan udlevere oplysninger på chauffører, da de er ansat hos underleverandører.

Gentofte Kommunes revision har gennemgået det modtagne materiale og konkluderet, at der både hos Nemlig.com og Intervare er medarbejdere, hvis løn og ansættelsesvilkår er dårligere, end hvad der følger af den repræsentative overenskomst på området, og begge firmaer har således overtrådt kommunens arbejdsklausul.



Kilde: Gentofte Kommune I maj igangsatte Gentofte Kommune så en kontrolsag med Nemlig.com og Intervare for at sikre, at de to virksomheder overholder kommunens arbejdsklausul. En klausul, der skal sikre, at alle, der sælger ydelser til Gentofte Kommune, er forpligtet til at tilbyde overenskomstmæssige løn- og arbejdsforhold til samtlige sine ansatte. Vel at mærke også hos underleverandører, det såkaldte kædeansvar.

Været på besøg Ifølge Villabyernes oplysninger har Gentofte Kommune også aflagt Nemlig.com et kontrolbesøg, der viste, at flere regler ikke blev overholdt. Der var ikke afregnet pension af optjent bonus, der var eksempler på medarbejdere, der manglede et ugentligt fridøgn, og der var eksempler på medarbejdere, der ikke havde de påkrævede 11 timers hvile mellem hver vagt.

Og det er altså på baggrund af den kontrol - og fordi Nemlig.com ikke har ønsket at udlevere de nødvendige oplysninger om arbejdsforholdene for sine underleverandørers ansatte - at kommunalbestyrelsen på sit møde mandag aften besluttede at ophæve samarbejdet med virksomheden.

På mødet besluttede kommunalbestyrelsen desuden at pålægge Intervare bod, indtil virksomheden kan dokumentere, at den overholder Gentofte Kommunes arbejdsklausul.

"I de konkrete to sager har vores kontroller vist, at der er forhold, der skal rettes op på. Det udslagsgivende for ophævelsen af samarbejdet med Nemlig.com har været, at virksomheden ikke har ønsket at dokumentere arbejdsforholdene hos en underleverandør, selv om det er et krav i den arbejdsklausul, der er underskrevet," siger Michael Fenger.

Horrible forhold Enhedslistens Jeanne Toxværd er godt tilfreds med kommunalbestyrelsens beslutning.

"Det er helt på sin plads, at vi afbryder samarbejdet med Nemlig.com. Vi kan ikke acceptere en samarbejdspartner, der tilbyder så horrible forhold for sine ansatte. Og vi kan selvfølgelig ikke samarbejde med nogen, der ikke overholder de kontraktlige forhold, de har skrevet under på," siger hun.

Jeanne Toxværd lægger ikke skjul på, at hun mener, at kontrakten med Intervare også bør rives over.

"Stikprøver har vist graverende forhold, der uden tvivl også har indflydelse på andre medarbejderes arbejdsforhold i virksomheden. Kontrakten med Gentofte Kommune er tydeligvis ikke overholdt, hvorfor Enhedslisten mener, at kontrakten med Intervare bør ophæves," siger hun.

En række af kommunens institutioner har anvendt Nemlig.com til at levere dagligvarer. Intervare leverer dagligvarer til 577 borgere, der modtager hjælp til indkøb.

Flere kommuner i landet, bl.a. Albertslund og Odense, har allerede afbrudt samarbejdet med Nemlig.com, og nu følger Gentofte altså trop.

Samarbejdet med Nemlig.com ophører i dag, tirsdag 22. juni.