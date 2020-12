Gentofte Kinos Venner byder på varm gløgg lørdag

Gløggudskænkning Gentofte Kino måtte onsdag den 9. december endnu engang lukke ned som følge af de seneste restriktioner i forbindelse med Covid-19. Det betyder, at de mange planlagte film og arrangementer med blandt andet instruktørbesøg af Paprika Steen og Ulrich Thomsen samt udsolgte særvisninger af juleklassikere som 'Love Actually' og 'The Sound of Music' måtte aflyses.