Gentofte Hospital må lukke døre for at holde uvedkommende ude

For at begrænse adgang til hospitalet er de fleste indgange til Herlev og Gentofte Hospital nu blevet aflåst. Alle åbne indgange bevogtes. De drastiske forholdsregler skyldes især tyveri af håndsprit og værnemidler fra hospitalet

Ledelsen på Herlev og Gentofte Hospital har måttet låse de fleste yderdøre til de to afdelinger af hospitalet. Det skyldes især, at folk har stjålet fra hospitalets livsnødvendige lager af håndsprit og værnemidler.

I Gentofte betyder det, at der lige nu kun er adgang fra Akutklinikken, som er åben til kl. 22. Inde i gårdene vil man kunne komme ind og ud ved Hovedindgangen og opgang 4 og 5.

Ved indgangene vil alle blive kontaktet af vagter for at sikre, at de har et relevant ærinde på hospitalet.

"Baggrunden for at låse dørene er dels at værne om vores medarbejdere, som har meget travlt og arbejder meget koncentreret. Dels at forhindre, at folk, som ikke har noget at gøre på hospitalet, kommer ind og stjæler håndsprit og andre nødvendige produkter, hvilket vi har set et par eksempler på," siger vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Jan Toftholm.