Gentofte Hospital klar til flere patienter

Der bliver skruet op for antallet af behandlinger på afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Fra 1. september har afdelingen nemlig overtaget populationsansvaret i Region Hovedstaden. Det betyder blandt andet, at afdelingen fremover får ansvaret for at visitere de urologiske patienter i regionen.

"Vi udfører i forvejen størstedelen af de specialiserede og avancerede operationer, og med den nye aftale vil vi fremover også stå for de mere almindelige indgreb. Det forbedrer muligheden for uddannelse af kommende speciallæger, og dermed, at der også på sigt er gode behandlingsmuligheder i regionen," siger ledende overlæge på afd. for urinvejssygdomme Hans Rudolf Stimpel i en pressemeddelelse fra Herlev og Gentofte Hospital.