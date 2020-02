Firkløveret, der stod for Futsal Gentoftes fem mål: Fra venstre Mads Falck, Oscar Merling, Marco Arelio og Zakaria El-Ouaz. Her fejres ?Zaki´s? anden scoring til stillingen 3-2. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: Gentofte Futsal tog første stik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentofte Futsal tog første stik

I første kvartfinaleopgør vandt de lokale danmarksmestre 5-2 over Albertslund IF. Næste kvartfinaleopgør spilles fredag

Villabyerne - 12. februar 2020 kl. 09:10 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var dømt aftenhygge fredag aften, hvor Gentofte Futsal inviterede til kvartfinale-opgør kl. 21 i Gentoftehallen. Det sene tidspunkt havde lokket relativt mange til futsal i Gentoftes største arena, og stemningen var da også medlevende fra publikummer fra begge lejre. På banen førte Gentofte-holdet sig fra start frem som et mesterhold. Det vil sige med en stor portion selvtillid og en smule arrogance.

Læs også: Nederlag på nederlag for SISU

Gæsterne fra Albertslund fik en stor chance for at bringe sig foran, men en redning af Christofer Haagh, hvor bolden efterfølgende sprang op på overliggeren, satte Gentofte op til det første regulære angreb efter to minutter, som anfører Mads Falck afsluttede på forbilledlig vis. 1-0 til Gentofte Futsal.

Herefter fik gæsterne igen godt fat, og Christoffer Haagh i målet så ved flere lejligheder alt andet end sikker ud.

I det 11. minut leverede han ellers en glimrende redning, men bolden strøg ud til gæsternes Jakob Christensen, der resolut smadrede kuglen i kassen til 1-1.

Og bare fire minutter senere kom Albertslund også foran. Med simple midler blev en bold smidt frem, flot spillet videre til Bilal El-Ouaz (bror til FGs Zakaria El-Ouaz, red.) og bang: 1-2 på tavlen.

Prompte modsvar Som så ofte før skal Gentofteholdet åbenbart vækkes lidt, før alvoren går op. Tre minutter senere var udligningen således også en realitet, selv om opspillet til Zakaria El-Ouaz' scoring måske mest var sløset forsvar hos gæsterne. Men 2-2 stod det på tavlen ved pausetid.

Havde der været tilfældighed over scoringen til 2-2, så var der til gengæld ingen pardon, da 'Zaki' scorede til 3-2 straks i anden halvleg, hvor han desuden stod for en lækker detalje.

For med et for futsal-sporten sjældent raid fra egen banehalvdel, overspurtede han sin bror Bilal, der i situationen var hans direkte modspiller og afsluttede knivskarpt til føring.

En super-aktion af 'Zak'i, der dermed blev dobbelt målscorer. Scoringen tog lidt af pusten fra gæsterne, der herefter skulle finde sig selv.

Kampen blev også lidt mere fysisk herefter, bl.a. sås Louis Veis kantet ud af banen og lige over og op (!) på gæsternes reservebænk, hvilket dog endte med store smil hele vejen rundt.

Det gjorde det ikke minutter senere, da Albertslund-anføreren måtte udgå kort efter, da en hård tackling på ham umuliggjorde mere spil fra hans side.

Brasiliansk perle Midt som kampen gik en smule i tomgang, og gæsterne jagtede mere intensivt en nødvendig udligning, landede bolden for fødderne af brasilianske Marco Arelio, og fra egen banehalvdel løftede han elegant bolden over venner og fjender, og straffede på den måde, at AIF-keeperen havde forsøgt at drive bolden frem, men også havde mistet den.

Målmanden spænede retur, men nåede ikke i mål. En perlescoring.

Dette mål punkterede alt håb for et comeback hos gæsterne, der blev slået definitivt, da Oscar Merling i det 34. minut gjorde det til slutresultatet 5-2.

Der er kamp igen fredag i Albertslund, hvor kickoff er kl. 19.30 i Glostruphallen.

Kvartfinaleserien spilles bedst af 5.