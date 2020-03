Gentofte Bogmesse plejer at være et sandt tilløbsstykke. Her et foto fra sidste år, hvor den engelske bestsellerforfatter Ken Follett optrådte. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

Gentofte Bogmesse er aflyst på grund af coronavirus

Regeringen har fredag anbefalet, at alle arrangementer med over 1.000 deltagere aflyses, så der kommer ingen bogmesse lørdag i Gentofte

Årets store læsehestefest - Gentofte Bogmesse - skulle i morgen, lørdag den 7. marts, have været afviklet fra kl. 9-16. Men det bliver der ikke noget af. Messen er med kort varsel blevet aflyst.

Det skyldes, at Gentofte Bogmesse plejer at være et sandt tilløbsstykke med op mod 2.500 deltagere. Og fredag meldte den danske regering ud, at alle arrangementer med over 1.000 deltagere bør aflyses.