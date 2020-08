Gentofte Badminton Klub, GBK, er kåret til Årets Ungdomsklub 2019. Foto: GBK

Gentofte Badminton Klub er kåret til Årets Ungdomsklub

Fire måneder forsinket på grund af coronakrisen blev uddelingen af Årets Ungdomsklub afviklet søndag den 16. august, hvor Badminton Danmark endelig fik lov at kåre Gentofte Badminton Klub (GBK)

Villabyerne - 18. august 2020

Nogle ting er værd at vente på. Gentofte Badminton Klub, GBK, ventede fire måneder på grund af coronakrisen på at blive kåret som Årets Ungdomsklub 2019. Og det var en glad og stolt formand for ungdomsudvalget i Gentofte Badminton Klub, Gitte Pedersen, som søndag den 16. august endelig kunne tage imod prisen.

"Vi har arbejdet målrettet på at blive en klub, som rummer både de børn, der har en drøm om at blive verdens­mestre, og børn som kommer for at dyrke sport på motionsplan og hygge sig med vennerne," siger Gitte Pedersen og understreger, at klubben skal være et helle, hvor der først og fremmest er plads til at udvikle sig.

"Det er børn, vi har med at gøre, og i mange sammenhænge er deres hverdage fokuseret på resultater. Hos os ser trænerne på proces og udviklingen mere end på sejre her og nu. Nogle børn har brug for at blive dygtigere teknisk, andre skal lære at fighte, mens andre igen er mentalt stærke, men har brug for at blive fysisk stærkere," siger Gitte Pedersen.

Teenminton og girlpower For at tilgodese alles behov har ungdomsudvalget brugt mange timer af sommerferien på at placere børnene på nye træningshold. Klubben har blandt andet etableret 'teenminton' kun for teenagere og 'girlpower'-træning kun for piger.

"Badminton har de senere år haft svært ved at tiltrække og fastholde piger i sporten. Derfor har vi arbejdet målrettet med netop denne gruppe. Pigerne har brug for et socialt aspekt udover det sportslige. Det tilgodeser ser vi nu med ren pigetræning og arrangementer med badminton efterfulgt af pizza og overnatning i klubben," siger Gitte Pedersen.

Træning i topklasse For spillere, der drømmer om den store scene, er der også optimale betingelser for træning og hjælp til at forebygge skader.

Peter Gade Academy og Performancecenter har begge lejet sig ind hos GBK.

Og cheftræner Frank Larsen, som også er U17-landsholdstræner, garanterer sammen med den tidligere profesionelle badmintonspiller Kasper Antonsen, at træningen af de bedste ungdomsspillere er i topklasse, fortæller Gitte Pedersen.

Gentofte Badminton Klub ejer selv hallen på Ved Stadion 4 og kan holde åbent næsten døgnet rundt, hvilket også er optimale betingelser for træning på et højt niveau.

200 ungdomsspillere Gentofte Badminton Klub har nu over 200 ungdomsspillere, og flere står på venteliste.

Heldigvis har Gentofte Hallen sagt ja til at lade nogle af de unge spillere træne på deres baner.

Indsatsen for at skabe gode rammer for klubbens børn og unge er et stort arbejde, og formanden for ungdomsudvalget lægger ikke skjul på, at det er tidskrævende.

Derfor forpligter klubben i den kommende sæson både børn og forældre til at gøre en indsats. For eksempel har de på en arbejdsdag været med til at gøre klubbens café til et endnu hyggeligere opholds­sted med mulighed for at slappe af eller tage et brætspil før eller efter træning. Også for de forældre, der vil vente på deres børn, mens de træner, fortæller Gitte Pedersen. Kath