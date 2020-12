Genoplev fire af årets kunstnere i Galleri Haraldur

Til trods for de mange udfordringer i 2020 melder Galleri Haraldur.eu på Ordrupvej om travlhed og mange besøgende gennem året.

En række meget forskellige kunstnere har udstillet, og til årets sidste udstilling har man valgt at invitere fire kunstnere, der alle tidligere har udstillet i galleriet: Hanne Linnet, Nina Ellebæk, Andreas Lawaetz og Peter Busch.

Nina Ellebæk søger at indfange den særlige følelse man til tider oplever i små glimt, når noget smukt rammer en.

Andreas Lawaetz ønsker at udfordre beskueren til at kikke indad og til at give fantasien frit løb, og Peter Busch maler abstrakt og spontant med inspiration i det naive og ubevidste.