Genbrugsstationen er savnet

Det fine forårsvejr og det faktum, at mange har lidt mere tid derhjemme, sætter gang oprydningen, men bunkerne må man indtil videre beholde på egen matrikel.

Det smukke vejr kalder på havearbejde og en storstilet forårsoprydning. Men der et problem i disse Coronatider – nemlig at private ikke må aflevere deres affald på genbrugspladsen på Ørnegårdsvej.

Faktisk er der helt lukket i weekenden, og mandag til fredag er det altså kun de erhvervsdrivende, der må benytte pladsen.

Det sker efter statsministerens beslutning om, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde.

Genbrugspladser er ikke vurderet som kritiske kommunale funktioner, som fx forsyning af vand, el og varme. Resten af landets genbrugsstationer har for at undgå smitte af COVID-19 indført lignende indsatser.

Så i takt med at bunkerne hober sig op, så kan det være fristende at sætte de store mængder affald ud til vejen, men her lyder opfordringen også. Hold igen med storskrald og haveaffald, så det ikke belaster afhentningen mere end højst nødvendigt.