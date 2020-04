Send til din ven. X Artiklen: Genåbning af skolerne i Gentofte er gået overraskende godt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning af skolerne i Gentofte er gået overraskende godt

Det siger formand for Gentofte kommunelærerforening Jeppe Dehli

Villabyerne - 20. april 2020 kl. 16:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helligdagene var på ingen måde fredet på Gentofte Kommunes skoler, der i løbet af påsken skulle løse den bundne opgave at genåbne skolerne for 0.-5. klasse samtidig med, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer blev overholdt.

Men faktisk er det gået overraskende godt, hvis man spørger Jeppe Dehli, der er formand for Gentofte kommunelærerforening.

"Det har især været nogle få administrative funktioner, der har trukket det helt store slæb, men det betød også at størstedelen af skolerne tirsdag eftermiddag var super godt med. Der var nogle værnemidler, der manglede i form af sæbe og håndsprit og det blev fordelt på de sidste skoler i løbet af tirsdag eftermiddag og onsdag morgen. Det er en af de flaskehalse, der har været," fortæller Jeppe Dehli.

Forud for åbningen af skolerne har Jeppe Dehli oplevet, at der har ligget en underliggende bekymring i forhold til om det nu var trygt for både lærere og børn at vende tilbage. Men han oplever, at den bekymring lettede, så snart der begyndte at komme glade børn, og de fleste oplevede, at det hele spillede.

Men hverdagen byder selvfølgelig også hele tiden på masser af små udfordringer, og der har været brug for løbende justeringer.

Ifølge Jeppe Dehli var det derfor også nogle temmelig trætte lærere, der onsdag kunne holde fyraften efter den første arbejdsdag i den genåbnede skole.

"Nogle sagde det havde været som at løbe en maraton, for det har været en kæmpe udfordring at skulle få en ny hverdag til at fungere under nogle meget svære forudsætninger," siger Jeppe Dehli.

Han synes heldigvis og også, at han har oplevet masser af anerkendelse fra forældrene, der har været imponerede over den koordinerede indsats.

Skolebestyrelser samlet Tirsdag aften i sidste uge var flere skolebestyrelser samlet til møde og ifølge Jeppe Dehli var der et entydigt billede af, at man var så klar som man kunne blive.

"Jeg tror de fleste har en oplevelse af at flere dage, hverken havde gjort fra eller til. Der var et ønske om at få åbnet op, og det har skolerne leveret på så godt som de kunne," siger Jeppe Dehli.

Han har selv været i daglig kontakt med skolechefen i Gentofte og med enkelte tillidsrepræsentanter i forhold til koordinering og få talt tingene på plads. Der har jo været en masse lokale processer, og det har handlet om hvordan de bedst kunne strukturere dem.

Første skoledag Også Jeppe Dehlis yngste børn skulle tilbage til skole, og de var som så mange andre lykkelige ved udsigten til at gense deres kammerater. Ja i følge deres far nærmest boblende af lykke over at få lov til at være tilbage.

"For børnene er det godt at opleve, at det ikke er et land i undtagelsestilstand. Det er vigtigt med det genkendelige. Og selvom meget af det her med Corona foregår i voksenhøjde, så er der helt sikkert også mange tanker, når man er barn og unge. Bare det at man nu kan få en legeaftale igen virker befriende," siger Jeppe Dehli.

Et eksempel på en af de praktiske udfordringer, der har været er at skolerne aktivt benytter sig af områdets parker.

"Mange af parkerne har været lukket ned, og det samme har deres toiletter, så en af de udfordringer, der pludselig opstod, var at få skaffet en nøgle til toiletterne hos Gentofte Kommune."

I Bernstorffparken var det tilmed Slots- og ejendomsstyrelsen man skulle have fat i inden de tissetrængende elever kunne komme til.

Hvad det næste trin på skoleområdet bliver vides endnu ikke.

"Vi afventer den 10 .maj. I første omgang har vi lige brug for, at det her bliver "The new normal", siger Jeppe Dehli.