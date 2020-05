Foto: marcobir - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning af Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning af Gentofte

Fase 2 af regeringens genåbningsplan er så småt ved at blive effektueret. Her kan du se, hvad det kommer til at betyde for de kommunale tilbud i Gentofte Kommune

Villabyerne - 12. maj 2020 kl. 18:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags kunne storcentrene byde kunderne velkommen tilbage, afstandskravet er lempet fra 2 til 1 meter, og børnene i folkeskolens ældste klasser kan se frem til igen at skulle i skole.

Fase to af den genåbningsplan som statsminister Mette Frederiksen præsenterede i sidste uge er i gang. Og det har også indflydelse på en række tilbud i Gentofte Kommune, der her kommer med en status på de forskellige områder.

Dagtilbud Kvadratmeterkravet for dagtilbud på 4 m2 for børnehavebørn og 6 m2 for vuggestuebørnene er blevet fjernet. Desuden er afstandskravet, der tidligere var på 2 meter reduceret til 1 meter. I løbet af ugen forventes en konkretisering af, hvordan dagtilbud kan organiseres, blandt andet størrelse af børnegrupper i vuggestuer og børnehaver.

En af de helt store udfordringer på dagtilbudsområdet indtil nu har været at få tilstrækkeligt med lokaler og medarbejdere til rådighed for at kunne imødekomme Sundhedsstyrelsens krav og retningslinjer.

Som det ser ud lige nu, får langt størstedelen af alle børnefamilier tilbudt minimum 35 timers pasning om ugen. Ud af 44 institutioner tilbyder 38 af dem minimum 35 timers pasning, og ifølge Gentofte Kommune forventes det, at de fleste af de resterende institutioner også når op på 35 timer fra starten eller midten af næste uge (uge 20).

Dette er sket samtidig med, at der har været et støt stigende antal børn over perioden. Fremmødet er fra uge 16, hvor 37 procent af børnene var i institution og dagpleje, steget frem til den 4. maj, hvor 71 procent børn mødte frem i et pasningstilbud.

Tilbage i skole Børnene i 6-10. klasse kan fra den 18. maj igen komme i skole. Kommunerne har lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsfaglige retningslinjer. Det gælder også klubtilbud. Skolerne drøfter i øjeblikket forskellige modeller for undervisningen.

Der bliver sandsynligvis tale om en kombination af fjern­undervisning og fysisk tilstedeværelse for de ældste elever. De nuværende rammer for nødundervisningen og nødpasningen i 0. til 5. klasserne forventes at fortsætte som hidtil.

Der arbejdes på en fælles organisering af nødundervisningen for alle skolerne, men de fysiske rammer er så forskellige, at der kan blive behov for lokale løsninger.

Foreningsliv I forhold til idræts- og foreningslivet kan der udendørs gennemføres sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter.

Tirsdag åbnede kommunens kunstgræsbaner og naturgræsbaner.

"Vi har været i dialog med Rigspolitiet om dette, og det er nu blevet klart, at vi må opdele en 11-mandsfodboldbane i fire lige store områder, hvor der kan være 10 personer pr. område. Der er åbnet for professionel idræt, hvilket betyder at badminton for ligaholdene i Gentofte Badminton Klub og Skovshoved Idrætsforening kan genoptage deres træning - naturligvis efter sundhedsmyndighedernes anvisninger. For alle idrætsgrene, der genåbner, gælder fortsat, at omklædningsrum og øvrige klubfaciliteter er lukkede, så omklædning skal foregå hjemme både før og efter træning," skriver Gentofte Kommunne i pressemeddelesen.

Biblioteker Genåbningens fase 2 åbner mulighed for ind- og udlån på biblioteker fra 18. maj. Det er fortsat ikke muligt at afvikle aktiviteter på bibliotekerne.

Også på dette område venter Gentofte Kommune på myndighedernes retningslinjer for åbningen. De arbejder ud fra en plan om en trinvis åbning af kommunens biblioteker - bl.a. set i lyset af, at der stadig er behov for anviste medarbejdere på dagtilbud, skoler og plejehjem. Det kan også fortsat blive nødvendigt for nogle daginstitutioner at anvende lokaler på enkelte bydelsbiblioteker.

Fortsat hjemmearbejde Det gælder fortsat i den offentlige sektor, at medarbejdere i administrative og understøttende funktioner skal arbejde hjemmefra.

Det betyder, at rådhusets medarbejdere fortsat løser deres opgaver hjemmefra i det omfang, de ikke er anvist til andre opgaver på plejehjem, skoler eller i dagtilbud.steff