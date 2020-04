Se billedserie En af de ting, som Gammel Hellerup Gymnasium er kendt for, er den forholdsvis nybyggede multisal, som stjernearkitekten og tidligere GHG-elev Bjarke Ingels tegnede. Arkivfoto

Gammel Hellerup Gymnasium er klart det mest populære gymnasium i Gentofte

Langt flere unge end gymnasiet har kapacitet til, har i år søgt ind på Gammel Hellerup Gymnasium. Ordrup Gymnasium har til gengæld oplevet et betydeligt dyk i søgningen

16. april 2020

Der er ingen tvivl om, hvilket gymnasium i Gentofte, der lige nu har den største appel for de gymnasiesøgende unge.

Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at 473 kommende gymnasieelever har Gammel Hellerup Gymnasium som deres ønskedestination i de kommende tre år. Det er en stigning på hele 43 procent i forhold til sidste år, hvor 349 kommende gymnasiaster havde Gammel Hellerup Gymnasium som 1. prioritet.

Gammel Hellerup Gymnasium er med sine 12 spor også Gentoftes klart største gymnasium, men alligevel vil mange af de 473 ansøgere blive skuffede, for gymnasiet på Svanemøllevej har "kun" kapacitet til at optage 366 elever. 107 elever - knap en fjerdedel af ansøgerfeltet - må altså belave sig på ikke at få deres førsteprioritet opfyldt.

"Vi er selvfølgelig glade for, at der er mange, der gerne vil gå på Gammel Hellerup Gymnasium. Omvendt ved vi af erfaring, at situationen kan se anderledes ud næste år med færre ansøgere igen, da det har det med at svinge, uden at vi kan sætte en præcis finger på årsagen," siger Bjarne Edel­skov Nielsen, rektor på Gammel Hellerup Gymnasium.

Gymnasiet har ikke gjort noget særligt i år for at tiltrække flere unge, fortæller han.

"Vi har selvfølgelig lidt markedsføring på linje med de øvrige gymnasier i kommunen, men ikke mere end vi plejer. Vores fokus er generelt at være tydelige omkring vores værdier og prioritere god undervisning, høj faglighed og et trygt og godt socialt liv på skolen. Vi ligger jo på grænsen til Københavns Kommune og har derfor mulighed for både at tiltrække elever fra København, Gentofte og de omkringliggende kommuner. Det harmonerer rigtig godt med en af vores kerneværdier om mangfoldighed og 'plads til alle'," siger Bjarne Edelskov Nielsen.

Ordrup dykker Mens der altså er afslag på vej til 107 af ansøgerne til Gammel Hellerup Gymnasium, så er der til gengæld godt nyt til de 203 unge, der har Ordrup Gymnasium som 1. prioritet. De er alle stensikre på at få deres plads, for gymmasiet har med sine 10 spor kapacitet til at optage 300 elever. Knap en tredjedel af de kommende 1.g'ere på Ordrup Gymnasium vil altså ikke have haft gymnasiet på Kirkevej som 1. prioritet.

At Ordrup Gymnasium kun modtager 203 ansøgere er noget af et dyk i forhold til sidste år, hvor 284 unge havde dem som hedeste ønske.

Vi har spurgt rektor Søren Helstrup, hvad han tror, det store dyk i søgningen til Ordrup Gymnasium skyldes:

"Det ved vi i sagens natur ikke. Der er mange, der har os som 2. prioritet, så det kan være lidt tilfældigt, at vi er endt med at blive fravalgt af elever, der har stået i et valg mellem os og et andet. Ofte er elevønsker et spørgsmål om følelser og flokmentalitet - det kan vi ikke vide. Vi er vant til, at søgetallene varierer, selv om det da er lidt lavt i år."

Hvor usædvanligt er det, at knap 100 af jeres kommende elever ikke vil have haft jer som ønskedestinationen?

"Langt de fleste af de elever, vi får næste år, har os som første eller anden prioritet. Kun ca. 20 har slet ikke ønsket OG. Det er til at håndtere. Vi har før prøvet at få tilført elever, og de bliver normalt tilfredse med skolen, så vi oplever ikke, at de falder fra i nævneværdigt omfang. Samtidig får vi i øjeblikket en del henvendelser fra elever, der har fortrudt deres valg og ændrer prioritet, fordi de har fundet ud af, at de kan komme ind hos os. Så andelen af elever med OG som 1. prioritet vokser pt. Det er selvfølgelig rart."

Får dykket jer til at overveje at gøre noget anderledes for at gøre jer mere "attraktive" for de unge?

"Vi tror grundlæggende på, at vi har en god skole. Elevtilfredsheden er høj, vores løfteevne er god, og vi kan i den grad stå på mål for det, vi gør, også her i en Corona-tid, hvor mange lærere er lykkedes med virtuel undervisning på et højt niveau. Så vi vil ikke ændre væsentligt på noget og ønsker ikke at drive skole ud fra et ønske om at være særligt attraktiv, men om at sætte almendannelsen og det studieforberedende i højsædet. Det er ikke det samme som, at vi ikke vil udvikle os, for det gør vi - det er en helt naturlig del af det at drive skole," siger Søren Helstrup.

Gentoftes to resterende gymnasier, Aurehøj og Øregård, har begge oplevet en pæn fremgang i søgetallene. Aurehøj er gået fra 314 ansøgere i 2019 til 337 ansøgere i år, mens Øregård er gået fra 302 til 332 ansøgere,

Begge gymnasier må skuffe en del af deres ansøgere, for ansøgertallet ligger over kapaciteten.

Sådan fordeles eleverne Elever angiver deres uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge på www.optag.dk.

Ansøgere, som har søgt en skole, der har plads til at optage alle sine 1. prioritetsansøgere, optages af skolen. Hvis der herefter er ledige pladser, går de til 2.-5. prioritetsansøgere.

De ansøgere, der har søgt en skole, som ikke har pladser nok, bliver fordelt af et fordelingsudvalg efter et afstandskriterium. Enkelte gymnasier har desuden mulighed for at prioritere elever med særlig profil, f.eks. Aurehøj Gymnasium, der kan prioritere ansøgere med musikprofil.

Fordelingsudvalget består af repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne og Region Hovedstaden-

KIlde: Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling