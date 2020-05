Direktør Hans Glavind Rasmussen ved produktionslinjen, hvorfra, der indtil nu er blevet tappet mere end 20.000 flasker håndsprit. Foto: Signe Steffensen

Gammel Gentofte-virksomhed er gået ind i produktionen af håndsprit

Da der lige inden påske blev givet grønt lys for at Sterling Polish Company kunne gå i gang med produktionen af håndsprit tilbød medarbejderne selv at droppe deres ferie, for at få gang i produktionen

04. maj 2020
Af Signe Steffensen

Da Coronakrisen brød ud og efterspørgslen på håndsprit steg, blev Gentofte virksomheden Sterling Polish Company på Nybrovej kontaktet af nogle af deres største kunder, der spurgte, om det var muligt for dem at fremstille håndsprit.

Hans Glavind Rasmussen, der er ejer og administrerende direktør i virksomheden, mente i første omgang, at det nok var en teoretiske mulighed.

"Men så snart vi blev opmærksomme på, hvor stort problemet var med mangel på værnemidler, gik vi i gang med at undersøge, hvordan vi kunne omlægge produktionen og indhente tilladelser," fortæller Hans Glavind Rasmussen.

Lige inden påske var tilladelserne i hus, og fordi medarbejderne i produktionen kunne se, hvor stort det samfundsmæssige behov der var, tilbød de at droppe påskeferien for at igangsætte produktionen.

"Det var helt fantastisk. Jeg er meget stolt af, at de ville og kunne," siger Hans Glavind Rasmussen.

Virksomhedens almindelige produktion fortsætter sideløbende, og det har været lidt af en udfordring.

"Vi kan fortsat ikke levere alt den håndsprit, der efterspørges. Men vi kan levere vores lille bidrag."

Håndspritten hældes på flasker med 250 ml, og foreløbigt er der sendt mere end 20.000 flasker ud af huset. Men der er ordrer på meget større mængder, som de kæmper for at producere.

De benytter sig af en opskrift, der er godkendt af både miljøstyrelsen og WHO.

"Det er også derfor, at det har taget lidt tid at få gang i produktionen. Vi er meget seriøse med det, vi laver. Der har desværre været mange lykkeriddere på det her marked, der sælger produkter, som giver en falsk tryghed. Det tager tid at gøre tingene ordentligt," siger Hans Glavind Rasmussen.

Sterling Polish Company er nu godkendt til at sælge håndsprit i Danmark, Sverige og Norge. I Danmark leverer de blandt andet til Salling Group og Coop.

Lige nu klarer de sig med det nuværende antal medarbejdere, men hvis Coronakrisen bliver en langtrukken affære, så er det meget sandsynligt, at de skal ud at rekruttere flere.

Historien

Det var Hans Glavind Rasmussens far, der stiftede virksomheden i 1941 i samarbejde med Georg Jensen. Da krigen brød ud var det nemlig ikke længere muligt at importere sølv og i stedet kastede de sig over pudsemidler til sølv. De første år havde fabrikken til huse i Pilestræde i København, men i 1948 blev der opført en fabrik på Nybrovej i Gentofte, og det er fortsat her virksomheden ligger i dag.

Sterling Polish Company A/S producerer normalt et bredt sortiment af rengøringsprodukter inden for bl.a. metal- og møbelpleje. Men lige nu er de i fuld gang med at tappe Sterling Håndsprit 75%, der officielt lever op til internationale krav og retningslinjer.