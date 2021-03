Gallerier må genåbne: Her er de klar med ny udstilling

Efter de seneste måneders nedlukning er Galleri Haraldur.eu i Ordrup glade for at kunne genåbne med en udstilling af kunstneren Ida Settergrens nyeste litografier og malerier. Det samme er kunstneren selv.

"Da jeg ikke har haft en udstilling i årevis, betyder den her noget helt særligt. Ja, og sikke et år det har været. Behøver jeg sige hvorfor? Nej. Verden er vendt på hovedet," siger Ida Settergren.

"I den her tossede verden føler jeg mig enormt privilegeret af at have fået evnen til at kunne udtrykke mig. Det er en svær tid. Vi må bare køre på, blive klogere og klare den," fortæller Ida Settergren.