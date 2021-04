Galleri udstiller kunstner, der vil sende tankerne på opdagelse i gådernes rum

Fra den 3. april kan Marck Finks malerier ses i galleriet på Ordrupvej. Han er uddannet grafiker, men har også kastet sig over at male med akryl.

"Den nære verden inspirerer, refleksioner over dragende motiver, grafiske fragmenter og rytmiske strukturer - kilder som publikationer, internettet og eget fotografisk materiale. En konstant søgen efter symboler, ikoner, fra fortid og nutid, som kan indgå i værkerne. Tegn, der rummer en ny verden af fortællinger og skjulte lag. Glæden er at dele, udfordre og undre øjet, at røre beskuerens følelser - at sende tankerne på opdagelse i gådernes rum."