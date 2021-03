Gæsterne flygter på grund af støj fra vejarbejde: Hotelejer nærmer sig med stormskridt en tom pengekasse

Svar fra Novafos og Gentofte Kommune

Villabyerne har præsenteret Novafos for den hårde kritik fra Ole Andersen. Og vandselskabet kan sagtens forstå, hvorfor det er en hård tid for ejeren af Hellerup Parkhotel.

”Vi har i Novafos stor forståelse for Ole Andersens situation. Han er blevet hårdt ramt af både corona og vores gravearbejde i området omkring Hellerup Parkhotel. Vi er løbende i dialog med Ole Andersen og forsøger at hjælpe med de foranstaltninger, der har været mulige. Bl.a. har vi etableret en kørevej foran hotellet, så taxaer og gæster kan køre til hovedindgangen og videre til parkeringsområdet bag hotellet, vi har lagt kokosmåtter foran hotellet, da det blev konstateret, at rustvand fra kørepladerne gav pletter på gulvtæpperne, og vi har sørget for, at arbejdet først starter op kl. 8 for at skåne hotellets gæster for støj tidligt om morgenen,” siger Martin Jørgen Andersen, projektleder i Novafos.



Hvorfor har Novafos valgt at arbejde i kun ét skift med det omfattende arbejde med regnvandsafledningen?

”Barslund, som er entreprenør på klimaprojektet, har tilrettelagt deres arbejde, så de arbejder 37 timer om ugen fordelt på fire arbejdsdage. Hvis Barslund også skulle arbejde f.eks. fredag til søndag, ville det betyde en fordyrelse af projektet. Da det i sidste ende er forbrugerne i Gentofte Kommune, der betaler for projektet over deres vandregning, forsøger vi at balancere økonomi og gener så godt som muligt. Samtidig har vi også et ansvar over for de øvrige naboer i forhold til gener ved et evt. weekendarbejde.”



Vil Novafos overveje - set i lyset af hotellets trængsler - at fremskynde den del af arbejdet, der har pakket Ole Andersens hotel ind?

”Vi kan desværre ikke fremskynde arbejdet ud for Hellerup Parkhotel nu. Gravearbejdet er færdigt i uge 15, hvorefter vejen vil være åben for gennemkørsel, parkeringspladserne være frie, og støj fra gravearbejdet ud for hotellet vil være væsentligt minimeret. Umiddelbart efter uge 15 vil belægningen blive reetableret.”



Vil Novafos overveje at kompensere Ole Andersen for de tabte indtægter, arbejdet har påført ham?

”Selvom vi har stor forståelse for Ole Andersens situation, har vi desværre ikke mulighed for yde kompensation for tabte indtægter.”



Vil Novafos overveje at kompensere Ole Andersen for den tæpperens, som de mange rustpletter fra jernpladerne har nødvendiggjort?

”Vi vil gerne undersøge, om vi har mulighed for at hjælpe med skaderne på gulvtæppet, og vi vil tage fat i Ole for en konstruktiv dialog,” siger Martin Jørgen Andersen, projektleder i Novafos.



Villabyerne har også præsenteret Gentofte Kommunes park- og vejchef, Henning Uldal, for kritikken fra Hellerup Parkhotels ejer. Og vi har spurgt ham, hvorfor Gentofte Kommune valgte at inddrage 10 af Ole Andersens 18 reserverede parkeringspladser bag hotellet nogenlunde samtidig med, at Øregaards Allé blev lukket helt af og han dermed mistede pladserne foran hotellet?

”Hellerup Parkhotel befinder sig i en helt ekstraordinær situation og har gjort det et stykke tid. Derfor har vi også løbende forsøgt at bedre situationen for hotellet. F.eks. har vi ekstraordinært godkendt, at hotellet midlertidigt kunne reservere parkeringspladser på den private fællesvej mellem hotellet og Hovedbiblioteket. I andet halvår af 2020 fik hotellet reserveret 15 pladser, men af hensyn til de øvrige beboere og trafikanter i området, som også mangler parkeringsmuligheder, måtte vi reducere pladserne til 9 fra januar 2021.”



Hvad er din kommentar til, at Ole Andersen føler sig direkte modarbejdet af Gentofte Kommune?

”Vi forstår udmærket Ole Andersens frustration over den svære situation, som hotellet befinder sig i - og vi forsøger bestemt ikke at modarbejde hotellet. Tværtimod har vi ekstraordinært givet tilladelse til, at der kan reserveres parkeringspladser. Og for at understøtte hotellet har vi i 2020 givet Rosé Rosé - bistroen og baren, som ikke har samme ejer som hotellet, men ligger i samme bygning som hotellet - tilladelse til udendørsservering i bagkanten af det offentlige fortov og til opstilling af varmelamper.”



Har Gentofte Kommune haft noget at sige i forhold til organiseringen af arbejdet, herunder beslutningen om kun at arbejde i ét skift fra mandag til torsdag?

”Det er Novafos, der har ansvaret for separeringsprojektet i Hellerup, og der er ikke noget usædvanligt i, at entreprenøren tilrettelægger deres aktivitet - det vil sige en 37 timers arbejdsuge - i ét skift mandag-torsdag, blandt andet af hensyn til medarbejdere, som kommer langvejs fra. Vi er i løbende dialog med Novafos om anlægsarbejderne omkring hotellet og ved, at Novafos har gennemført en række tiltag for at reducere de gener, som hotellet oplever,” svarer Henning Uldal.