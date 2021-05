Se billedserie Humøret var højt, da Villabyerne kiggede forbi restaurant og værtshus Skt. Peder i Hellerup på genåbningsdagen den 21. april. Her godt to uger senere er der dog helt lukket ned efter et smitteudbrud blandt flere medarbejdere. Foto: Joachim Christensen

Gæster og ansatte smittet: Populær restaurant lukket af corona

Villabyerne - 07. maj 2021 kl. 14:13 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

13 dage. Så længe nåede det populære frokostværtshus Skt. Peder i Hellerup at være åbent. Nu er dørene igen lukket, og det skyldes et større coronaudbrud.

Fire medarbejdere og mindst tre gæster er konstateret smittet.

Glæden var ellers stor ved den længe ventede genåbning, men med udbredt smitte blandt personalet på værtshuset så ejer Martin Dam ingen anden udvej, end at lukke helt ned, mens alle ansatte og han selv går i selvisolation.

"Vi isolerede først de medarbejdere, der var nære kontakter, men da medarbejder nummer to var positiv, var det bedste bare at tage konsekvensen og udvise samfundssind," fortæller han.

Han understreger, at de på Skt. Peder har fulgt retningslinjerne ved at tjekke kundernes coronapas, og at alle medarbejdere er blevet testet hver eneste dag.

"Jeg har haft en medarbejder, der mødte op og var testet negativ, og så kørte han om aftenen og blev testet, og så var han positiv. Så han har jo rendt rundt og været smittebærer," siger Martin Dam.

Han funderer nu over, om de skal tage nye og skrappere værktøjer i brug.

"Vi vil forsøge at skærpe, når vi åbner igen. Fremadrettet tror jeg, vi skal have noget, der er bedre, end de her kviktest for at være sikre. Vi overvejer at få et termometer, hvor du kan måle temperaturen på medarbejdere og kunder. Det kan måske være en indikation på, at du kan være syg, men at testen ikke er slået igennem endnu," siger han.

Af de fire smittede medarbejdere har to ikke kunnet mærke noget, mens en har været hårdt ramt som ved en alvorlig influenza i et par dage. Han er nu i bedring.

Centrum for smitte? Smitteudbruddet på Skt. Peder falder sammen med, at smittetallene for Gentofte har været stigende. Martin håber og tror ikke, at flere end de syv kendte tilfælde kan spores tilbage til frokostværtshuset i Hellerup.

"Der er et stort smitteudbrud i Gentofte, det ved alle, men at det lige skulle stamme fra Skt. Peder, det er jo umuligt at sige," siger han.

I Styrelsen for Patientsikkerhed afviser de at kommentere om, udbruddet på Skt. Peder er del i en større smittekæde.

"Det kan vi hverken be- eller afkræfte. Vi udleverer ikke oplysninger om specifikke smittekæder - lokation og adfærd hos smittede er personfølsomme oplysninger om enkeltindivider. Men vi kan sige, at der generelt i Gentofte er tale om spredt smitte med mindre udbrud omkring daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Smitten er centreret omkring Maglegårds Sogn," skriver en pressemedarbejder fra Styrelsen for Patiensikkerhed.