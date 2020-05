Gaderøveri og biltyveri kan hænge sammen

Et forsøg på gaderøveri kort før klokken et natten til søndag i Charlottenlund kan være blevet fulgt op af et overfald og efterfølgende biltyveri et par timer senere mod en ung mand, også i Charlottenlund. De to sager bliver efterforsket sideløbende for at se, om der er en sammenhæng, oplyser Nordsjællands Politi.