Gaderøveri i Hellerup: Blev frarøvet mobiltelefoner

To 20-årige mænd fra Hellerup blev klokken 00.55 natten til tirsdag frarøvet deres mobiltelefoner og punge, da de kom gående ad Hellerupgårdsvej. Her blev de passet op af fire mænd, hvoraf den ene truede dem med en kniv, oplyser Nordsjællands Politi.

To af gerningsmændene tildelte de to 20-årige flere knytnæveslag i ansigtet og truede dem til at udlevere deres mobiltelefoner og punge.