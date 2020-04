Send til din ven. X Artiklen: Gåsegang: Færdsel i en svær tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gåsegang: Færdsel i en svær tid

Villabyerne har modtaget flere beviser på, at både mennesker og dyr formår at holde afstand under coronakrisen

Villabyerne - 23. april 2020 kl. 18:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er som om, vejrguderne tænker, at vi har brug for lidt solskin i den her ellers mørke tid, vi lever i.

Og så er det jo godt, når vi bevæger os ud, at vi ikke går alt for tæt. Det har både dyr og mennesker forståelse for, lader det til.

Se bare på Isabelle Bustrups billede fra den 14. april, der viser, at gæssene og deres gæslinger omkring Gentofte Sø er gode til at holde afstandskravene, når de skal over vejen.

Eller se på Mucki Nordgrens billede fra Dronningens 80 års fødselsdag, den 16. april, hvor skoleklasser i Charlottenlund Slotshave viser stilen. jbl