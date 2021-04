SOS Børnebyerne har indsamling 9. maj. Pressefoto

Gå en søndagstur og hjælp verdens børn

SOS Børnebyerne har indsamling søndag 9. maj. Kom og hjælp verdens børn

27. april 2021

Borgerne i Gentofte Kommune har i år andre end deres egne mødre i tankerne på 'Mors dag'. 123 borgere har nemlig allerede meldt sig som indsamlere, når SOS Børnebyerne samler ind på 'Mors dag' søndag 9. maj.

Indsamlerne er med til at sikre, at SOS Børnebyerne kan hjælpe flere forældreløse og udsatte børn, der er i risiko for at miste omsorgen fra deres forældre. Lige præcis denne gruppe børn har på grund af coronapandemien mere brug for hjælp end nogensinde før.

"Nedlukninger som følge af corona har verden over ramt især de udsatte børn, vi hjælper. I kriser som denne er der stor risiko for, at familier falder fra hinanden, og flere børn bliver efterladt. Der er derfor hårdt brug for vores hjælp nu, og det glæder mig derfor meget, at mange danskere ønsker at bidrage og melder sig som indsamlere," siger Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne i en pressemeddelelse fra organisationen.

Selvom 123 allerede har meldt sig som indsamlere i Gentofte Kommune, er der stadig 124 ledige ruter i kommunen.

Nem indsamling uden kontanter På landsplan har næsten 4.000 indsamlere allerede meldt sig til SOS Børnebyernes Landsindsamling. Ifølge Mads Klæstrup Kristensen kan en søndagstur som indsamler gøre en reel forskel ude i verden:

"På to-tre timer kan én enkelt indsamler i gennemsnit samle omkring 1.000 kroner ind. Det er mange penge, som kan gøre en stor forskel i hverdagen for de børn, vi hjælper. Vi håber, at de sidste ruter bliver besat, så vi kan få endnu flere penge ind til verdens børn."

Som noget nyt slipper indsamlerne i år for at aflevere kontanter i banken, fordi indsamlingen er blevet kontantløs. I stedet for en bøtte får indsamlerne et indsamlingsskilt med en personlig kode, så indsamlerne selv kan se, hvor meget de har samlet ind.

Hvis du vil være indsamler, kan du tilmelde dig på www.sosindsamling.dk eller ring til SOS Børnebyerne på tlf. 3373 0233. Jk

