Villabyerne mødte cheftræner i GVI, Søren Fjorting, i april måned, da Danmark blev lukket ned første gang. Senere betød en ny nedlukning, at GVI måtte stoppe sæsonen før de sidste tre spillede kampe. Der venter derfor klubben et kompakt forår, når bolden igen tillades at rulle. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: GVI-træner glæder sig til normale tilstande Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GVI-træner glæder sig til normale tilstande

For cheftræner Søren Fjorting blev 2020 et fodboldår lige til glemmebogen. Han håber, 2021 byder på en bedre boldomgang for GVI

Villabyerne - 27. december 2020 kl. 07:56 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Hos alle idræts- og sportsklubber var 2020 et besynderligt år. For GVI, der spiller i Danmarksserien, var betingelserne for klubbens cheftræner dog noget mere hård, end hos hans divisionskolleger i f.eks. HIK og Skovshoved. Disse hold spiller i 2. division, og de måtte fortsætte deres kampe året ud, mens GVI to gange oplevede at blive sat på pause. ”Det er klart, at afbrydelserne har haft en negativ betydning for os, for vi kom aldrig helt ind i rytme”, indleder Søren Fjorting om nogle fine indsatser den ene uge, og om kampe der derefter var gnist og glød. Men pointene kom trods alt i hus, ikke mindst takket være en målmager i absolut topform, Mathias Veltz. ”Mathias ramte noget helt specielt i 2020, og hans mål var helt klart gode for os”, fortsætter Søren Fjorting, der dog hellere vil rette fokus på holdet frem for den individuelle spiller.

Usikkert hvornår bolden ruller i 2021 Derfor glæder han sig over, at han har en intakt trup, som han dog langt fra ved, hvornår han kan sende på kunstgræsset i Nymosen igen. ”Vi fik at vide, at vi skulle starte den 20. februar 2021, hvor vi skulle ’indhente’ de tre kampe, vi ikke fik spillet færdigt i efterårssæsonen, men det er blevet skudt igen. Så det er uklart, hvornår, sæsonen starter, og jeg havde regnet med at samle truppen den 4, januar, men det bliver så nok skudt 14 dage”, filosoferer han. Alt imens tankerne og håbet går mod det nye år, hvor coronaen forhåbentlig ikke kommer til at hæmme os i samme omfang som set i 2020, kan Søren Fjorting også gøre 2020 op. ”Vi overvintrer på en fjerdeplads, og det synes jeg er OK, for det er også den målsætning, vi har. Den plads skal vi som minimum bevare, for så skal vi spille slutspil til foråret, og det håber og tror jeg vil lykkes”, afslutter Søren Fjorting, der får en travl opstart med sit hold, når der igen tillades fodbold på danmarksserieniveau.