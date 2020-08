GVI angreb voldsomt til slut for at frembringe en udligning. Men kampen sluttede med nederlag på 1-2. Bedste GVI'er var lørdagens målscorer Simon Raahave (forrest til venstre) der stod for reduceringen kort før tid. Foto: Ole Tradsborg

GVI tabte pusten på hjemmebane

Efter den fine sæsonåbning kom GVI ned på jorden igen, da det i Nymosen blev nederlag på 1-2 til oprykkerne fra Vordingborg

Villabyerne - 25. august 2020 Af Ole Tradsborg

GVI skulle lørdag vise, at den fine sæsonpremiere-sejr ikke var en enlig svale. Men det var lige, hvad det endte med, da det gæstende oprykkermandskab tog alle tre point.

Og egentlig var det ikke ufortjent, selv om GVI på sine chancer også kunne have scoret mindst et mål mere end det ene det blev til, da Simon Raahave fem minutter før tid endelig fik frembragt en GVI-scoring.

Forudgående forløb kampbilledet, som det er set ofte på hjemmebane, nemlig at GVI har bolden meget - uden at kunne udnytte boldovertaget til mål.

Det blev dog til et par gode tilbud i første halvleg, hvor Simon Raahave afsluttede listigt efter otte minutter, og Raahave afsluttede også efter den halve time, denne gang forbilledligt på det yderste af trekantssammenføjningen efter oplæg af tilbagevendte Gustav Bang, der spillede en fin kamp. Lige indtil man nåede tillægstiden.

Havde GVI'erne gode tilbud, var det dog intet at regne for, hvad et yderst opportunistisk Vordingborg-hold kom frem til. Efter et kvarter tilspillede de sig den første kæmpechance, og midtvejs kom appeller for et ikke dømt straffespark, hvilket nok godt kunne være dømt.

Netop som halvlegen var ved at rinde ud, slog gæsterne dog effektivt til.

Med stor hjælp fra GVI-keeper Mikkel Gram-Jensen, der vel nærmest blev overlistet af sig selv, hoppede kuglen forunderligt lige forbi hans ben og i mål.

Og der var dårligt spillet yderligere to minutter, før gæsterne scorede igen. Denne gang var der intet tilfældigt over målet, der var resultat af en fornem omstilling.

Udskiftninger hjalp kun lidt I omklædningsrummet havde Søren Fjorting formentlig holdt en dundertale, og et par spillere blev ofret i håbet om en prompte reaktion - og mål.

Udskiftet blev således anfører Oliver Østgaard og venstrekanten Andrew Kakooza.

Det betød selvsagt omrokering på banen hos flere spillere, hvoriblandt indskiftede Matin Husaini kom ind og fik en central offensivplads.

Hans eminente afleveringer og skud skulle være våbnet, der for alvor fik åbnet kampen igen, og der blev håbet på og gættet livligt blandt de stolesiddende publikummer, om nu ikke bare der kunne komme en hurtig scoring, så kampbilledet kunne ændres.

Det så ikke sådan ud i starten af anden halvleg, hvor Vordingborg tilspillede sig flere gigantiske tilbud.

GVI fik dog også tilbud af de store, da de efter den halve time fik frispark kort uden for feltet.

Her blev Matin Husaini sat til at eksekvere, og det gjorde han næsten til ug. Skuddet prellede dog af på stolpen, hvorefter den forunderligt ramte Vordingborg-keeperen i ryggen og fortsatte i en høj bue over i den anden side af målet, hvor den landede for fødderne af en helt fri Mathias Veltz, der fra få cencimeters afstand formåede at sparke bolden så langt over mål, at den havnede helt ude på parkeringspladsen.

Havde den chance kastet et mål af sig, havde det sidste kvarter sikkert været et langt stormløb fra GVI.

Det udeblev dog, selv om det med fem minutter igen langt om længe lykkedes hjemmeholdet at reducere.

Det var kampens bedste GVI'er, Simon Raahave, der fik fightet bolden i mål, og så blev alt sat ind på en udligning, der i den grad ville være en sejr for GVI.

Rødt kort til Bang Men selv om det endte med 10 minutters yderligere spilletid, fordi kampen bød på fem overtidsminutter, udeblev det klimaks, som hjemmepublikummet håbede på.

Omvendt endte det med et dumt rødt kort til Gustav Bang, der fik marchordre i det 92. minut efter sit andet gule kort.

Søren Fjorting får derfor brug for at ryste posen, inden det i weekenden igen gælder kamp om dyrebare point i DS-rækken. Denne gang ude mod Greve IF.

Inden da kommer der en pokalkamp 'på tværs', da Københavnsserieholdet Dragør BK byder GVI'erne op til dans.

GVI's næste hjemmekamp er lørdag den 5. september, hvor Skjold Birkerød kommer på besøg.