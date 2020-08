Sidste gang, Villabyerne var i Nymosen var i april måned. Næste gang bliver det, når bolden igen ruller for GVI og cheftræner Søren Fjorting. Arkivfoto: Ole Tradsborg

GVI skal endelig kæmpe om point igen

Efter et halvt års ufrivillig pause skal GVI fredag den 14. august igen spille en betydende fodboldkamp. Et par træningskampe har holdet allerede fået i benene, og nu er alle mand klar til sæsonstart

Villabyerne - 04. august 2020

Sidst GVI spillede en danmarksseriekamp var tilbage i november 2019. For holdet nåede som bekendt ikke i gang i foråret, da coronaen ramte Danmark. Og da alle fodboldrækker under 2. division senere hen blev suspenderet, har GVI måttet vente længe. Men nu er ventetiden ovre, og det glæder cheftræner Søren Fjorting stort.

"Vi glæder os helt vildt til at komme i gang, og det har jo været meget specielt. Men vi er klar fra start, det er helt sikkert," indleder cheftræneren, der har haft sin trup i gang siden den 20 juli.

Og det er en forstærket trup, som Søren Fjorting råder over, hvilket formentlig også glæder ham.

Stærkt firkløver vendt hjem For en stort set intakt trup bliver nu suppleret af de to tilbagevendte fra HIK, nemlig Simon Raahave og Lasse G. Madsen, der aldrig rigtigt fik etableret sig i den hvide trøje.

Pulje 2 GVI er i Pulje 2 parret med B1908, Ledøje-Smørum, Greve, Herlev, Allerød, Skjold Birkerød, Roskilde Boldklub, Taastrup, Otterup og Vordingborg. GVI er i Pulje 2 parret med B1908, Ledøje-Smørum, Greve, Herlev, Allerød, Skjold Birkerød, Roskilde Boldklub, Taastrup, Otterup og Vordingborg. Derudover vender Matin Husaini 'hjem' til GVI efter et ligeledes ikke-succesfyldt ophold i Skovshoved, hvor han havde enormt besvær med at blive en del af SIF's startellever.

Fjerde og sidste væsentlige forstærkning er boldbegavelsen Gustav Bang, der efter flere år i udlandet nu er hjemme i Danmark igen. Fodbold har han efter sigende ikke spillet meget, siden han stemplede ud i GVI, men Søren Fjorting venter - afdæmpet - på at midtbanekreatøren igen kan finde et passende niveau, for så vil der sikkert blive plads til ham i GVI-blusen igen.

Taastrup og top-4 Der vil givet gå noget tid, før Søren Fjorting har det fulde overblik over sin trup og hvilke spillere, han skal satse på.

Men snart ruller bolden for alvor, med første pointkamp fredag den 14. august kl. 18.30 i Taastrup.

Et par træningskampe (7-2-sejr over H.B. og et nederlag på 0-2 mod B1908 i lørdags) er det, truppen har i benene nu. Og lørdag spilles sidste test mod Avarta (kl. 12 i Nymosen), og så går jagten ind på en top 4-placering.

"Vi satser på at slutte blandt de fire øverste, for så bliver der slutspil i foråret, som gælder oprykning. Men vi må sande, at vi kommer i hård konkurrence fra især B1908 og Ledøje-Smørum," slutter Søren Fjorting, der bedyrer, at holdet dog er klart fra start - og sultent!

Første hjemmekamp bliver mod Vordingborg IF den 22. august kl. 12.