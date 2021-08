Mads Hashiba var stærk og pågående i samtlige 94 minutter, men den helt store chance kom han desværre ikke frem til. Foto: Ole Tradsborg

GVI ledte forgæves efter sejren

Trods GVI-overtal i 80 minutter var det gæsterne fra AB Tårnby, der var i overtal af største målchancer, men kampen endte dog uden scoring

Villabyerne - 16. august 2021 kl. 17:28 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

GVI fik udsat debuten i en ny DS-række, da første kamp ude mod Holbæk blev aflyst efter corona i Holbæk-truppen.

Det var derfor et GVI-mandskab uden rigtig kamperfaring i den nye sæson, der gik på kunstgræsset i Nymosen lørdag kl. 12.

Og trods en tidlig gave, da gæsternes keeper fik rødt kort for at tage bolden med hænderne uden for feltet, kom GVI ikke tæt nok på til scoring, trods klar overvægt i spil.

Ikke overvægt hvad store chancer angik, for dem havde udeholdet klart flest af efter pausen, hvor målmand William Benzin ved flere lejligheder klarede godt for sig.

GVI's angreb blev mod slutningen af kampen mere og mere febrilske, og et afgørende dødsstød over for gæsterne udeblev, og så endte det, som det startede: 0-0.

Et festfyrværkeri venter På lørdag spiller holdet hjemme igen, men den kamp er ikke det stærste trækplaster i Nymosen - for GVI fejrer lørdag sine første 100 år, og hele Vangede er klar til fest.

Et herligt program venter forude og afsluttes med fest og dejlig mad for alle med kærlighed til klubben.

Formand Jesper Sørensen glæder sig især til at dele jubilæumsbogen ud, der er blevet til efter et utrætteligt arbejde af de frivillige i GVI.

"Vi har valgt, at alle klubbens medlemmer får et eksemplar af bogen, for det er vigtigt at kende til klubbens historie", sagde han midt under anden halvleg af en Danmarksserie-kamp, der ikke vil gå over i historiebøgerne.

Men et og flere nye kapitler skrives på lørdag, hvor det helst store festfyrværkeri venter.

Program for GVI'S 100 års reception

Kl. 10: Reception starter og velkomst.

Kl. 11: Overrækkelse af Støtteforeningens gave.

Kl. 11.30: Overrækkelse af Seniorklubbens gave.

Kl. 12: Rasmus Bjerg synger John Mogensen.

Kl. 13: Reception slutter - legeområde for klubbens børn og unge åbner på banen.

Kl. 14: GVI spiller kamp i Danmarksserien - der er gratis adgang.

Alle medlemmer, venner, støtter, samarbejdspartnere og interessenter af klubben er velkomne. Ønsker man at medbringe en gave, er her et tip:

GVI ønsker midler, som øremærkes til en tribune på banerne. Der kan indsættes på konto: Reg. nr: 6512 Konto: 3053020460.