Rasmus Rønne (bagerst tv.) fejrer scoringen til 3-1 sammen med Matin Husaini (der scorede til 2-1), mens slagne Otterup-spillere resignerer omkring dem. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: GVI kom langt om længe på sejrskurs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GVI kom langt om længe på sejrskurs

Lørdag blev 0-1 til 3-1, da GVI overvandt Otterup. Midtugekampen onsdag mod Greve endte med en pointdeling

Villabyerne - 26. april 2021 kl. 14:29 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Endelig kunne solen skinne på et sejrrigt GVI-mandskab, da det lørdag blev til en fortjent 3-1-sejr mod Otterup. Men vanen tro skulle GVI så grueligt meget igennem, før næverne endelig kunne knyttes.

Læs også: GVI i remis mod B1908

Foråret har nemlig generelt været et noget forsømt et af slagsen for GVI, der ofte har været i modvind.

Således også lørdag, hvor de fynske gæster hurtigt bragte sig foran, og de var faktisk tæt på at fordoble scoren senere i halvlegen på et frispark, der tog trekantssammenføjningen.

Nede 0-1 ved pausen tog GVI arbejdstøjet på til anden halvleg. Og her sørgede Søren Thomsen heldigvis for en hurtig udligning.

Så lå det i kortene, at GVI nok skulle komme på hurtig sejrskurs, men den kurs blev snarere en slingrekurs, for det blev svært at modstå et fynsk bolværk, der heroisk kæmpede for point.

Holdet blev dog gradvist mere og mere nærgående, dog uden resultat, så mens idéerne så småt var ved at forsvinde, tog Matin Husaini sagen i egne støvler, da han fem minutter før tid sendte kuglen afsted mod mål.

Nok havde skuddet kraft og appel, men scoringen - for det endte det med - måtte alligevel tilskrives en vis portion held, for Otterup-keeperen fik selv fumlet bolden over stregen og derved en forløsende føring til GVI.

Sejr kørt hjem Efter glædesrusen blev der hurtigt råbt med meget store bogstaver på GVI's trænerbænk, for nu skulle sejren køres hjem. Og det blev den, ja, den blev endda cementeret i overtiden, hvor den unge komet Rasmus Rønne fik en lækker bold serveret af altid hårdtarbejdende Mads Hashia.

Efter en lille løbeduel kunne Rønne køligt sætte kuglen ind i modsatte side, og sejren var i hus.

Med sejren kom GVI tilbage på den fjerdeplads, som holdet længe har sukket efter at ligge på.

Onsdag havde man alle chancer for dette, da holdet mødte Greve i en direkte kamp p, netop fjerdepladsen. Men selvom det længe lignede en sejr til GVI i det opgør, så endte det håbløst og helt uforståeligt med 2-2 i det 93. minut, hvor gæsterne udlignede, efter at GVI i slutfasen stod alt for lavt på banen.

GVI møder efter fire hjemmekampe nu RB 06 fredag aften, hvorefter Skjold Birkerød venter ude onsdagen efter.

Næste hjemmekamp - fortsat uden tilskuere - bliver lørdag den 8. maj, hvor GVI møder Taastrup.