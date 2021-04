GVI i remis mod B1908

Et par nye spillere skulle skaffe sejren, så ud gik efter en times spil først anfører Oliver Østgaard, der blev erstattet af Rasmus Rønne, U19-spiller af egen avl, og lidt efter kom Oscar Bay på banen i stedet for en godt kæmpende Marcus Zedler.

Trykket blev intensiveret

Både Rønne og Bay var med i mange gode opspil, men for førstnævntes vedkommende blev der desværre flere gange løbet en lille postgang for tidligt, og da en mønsteraflevering pludselig lå for fødderne af den unge spiller, blev et noget forkølet skud sendt mod mål. Men chancerne kom, og den største chance til GVI faldt kort før tid.