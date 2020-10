Matin Husaini sparkede et point med hjem til Vangede, da han på straffe udlignede til slutresultatet 1-1. Arkivfoto: Ole Tradsborg

GVI i ny remis: Skulle jagte sejrens sødme

Uafgjort i Sundby Idrætspark var snarere to point tabt end et vundet. Alligevel lunede det ene point efter kampen

GVI skulle igen jagte sejrens sødme efter sidste opgør i Allerød, der bød på en pointdeling. Men uafgjort - og dermed et enkelt point - var igen, hvad GVI måtte tage til takke med efter mødet mod B1908.

Første halvleg var ellers chancerig, og set med GVI-øjne burde den have ført til føring.

Men B1908-keeperen, der som halvlegen skred frem, blev spillet mere og mere varm, stod for et par gode redninger, og det kostede i sidste ende sejren.

For GVI måtte se, at værterne kom meget bedre ud til anden halvleg, og da de bragte sig foran efter 10 minutter i anden halvleg, blev det op ad bakke for GVI'erne.