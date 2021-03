GVI i modvind inden sæsonstart

Endnu er der intet håndfast fra officiel side om, hvordan det er tænkt, at danmarksseriekampe (og rækker derunder for den sags skyld) skal kunne afvikles.

"Vi har kun fået at vide, at vi skal starte som planlagt den 20. marts. Men det er jo illusorisk, når vi nu ikke kan spille træningskampe, og først rigtigt blev samlet på banen i sidste uge," indleder Søren Fjorting, der trods alt kan berette om glade spillere, der endelig kunne komme på græs igen.

"Jeg talte med B1908, der spillede træningskamp i weekenden, og de gjorde det på den måde, at de spillede 2 x 30 minutter mod en modstander, hvor begge hold stillede op med to forskellige udgaver. Og med kun en dommer, altså uden linjevogtere. Men det kommer ikke til at ske her, det er simpelthen for bøvlet," siger cheftræneren, der savner en klar udmelding.