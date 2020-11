GVI har succes med at rekruttere nye spillere

"Tilgangen har først og fremmest været på ungdomssiden fra U13 og op til og med nydannede seniorhold for 'unge gutter' på 20-22 år. Hos de mindste børn er vi faldet en smule i medlemsskaren i forhold til sidste år samme tid, og det skyldes, at vores opstart af de små børnehold har været påvirket en del af corona-restriktioner med perioder, hvor der ikke var adgang for forældre. Det er dog en pris, vi gerne betaler for at overholde anbefalingerne fra kommunen. Vi skal nok få lokket dem til fodbold, men måske lige et halvt til et helt år senere end vi plejer," forklarer Kristian Boye, der især kan mærke interessen hos de helt nye børn.

"Det har i den grad besværliggjort opstarten af helt nye små årgange. Til gengæld virker det som om, rigtig mange gerne vil ud at røre sig og mærke fællesskabet ude i den friske luft. Vi mærker i hvert fald en masse god energi, som sikkert også hænger sammen med, at vores træningsmiljø virkelig har fået et løft med ansættelsen af Bjørn Rasmussen som chef for træningsmiljøet for U10 til U15, Rene Zedler for U16 til U19 og ikke mindst Christian Theilgaard Glud i pigefodbolden. Vi bilder os ind, at godt træningsmiljø skaber glade børn og en øget interesse for os som fodboldklub," afslutter ungdomsformanden i GVI, Kristian Boye.