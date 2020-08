Se billedserie De på dagen rødklædte GVI-spillere var meget offensive kampen igennem, som her efter hjørne, hvor Oliver Østgaard og Mathias Veltz begge søger bolden. Foto: Ole Tradsborg

GVI åbnede sæsonen med en sejr

En sejr på 2-0 og fejende flot spil blev resultatet af GVI's sæsonåbning i Taastrup

Villabyerne - 18. august 2020 Af Ole Tradsborg

"Det var vel verdens mindste 2-0-sejr," opsummerede cheftræner i GVI, Søren Fjorting, efter kampen.

Og sandt var det da også, at sejren mindst var et par mål for lille, men bolden skal jo som bekendt passere stregen, før der er mål.

Det ville bolden ikke i første halvleg, hvor GVI ellers sværmede om værternes mål, især i slutningen af halvlegen, men hvor det gæstende mandskab også måtte se hjemmeholdets keeper levere flere gode redninger på forsøg fra Mathias Veltz, Oliver Østgaard og Marcus Zedler.

Målløst ved pausetid blev peptalken af Søren Fjoring og resten af trænerstaben holdt i skyggesiden inde på banen. I stedet for, at truppen skulle traske ind i et omklædningsrum, hvor der formentlig var varmere end de bagende varmegrader på det lille, hyggelige stadion i Taastrup.

Forløsende anden halvleg Et par detaljer blev justeret, og så fortsatte GVI ellers det målsøgende og offensive spil. Midtvejs i anden halvleg kom forløsningen endelig.

Efter et par store tilbud til Mathias Veltz blev det kaptajn Østgaard, der i det 67. minut bragte GVI på vinderkurs.

Indskiftede Matin Husaini lagde en perfekt serv lige i hovedet på GVI-anføreren, der forståeligt nok var ellevild ovenpå scoringen, som var yderst forløsende for hele holdet.

Der skulle herefter kun gå fem minutter, før 2-0-målet var en realitet. Denne gang var det Mathias Veltz, der afsluttede et mønsterangreb fra GVI, hvor især opspillet af Andrew Kazooka på venstrekanten var forbilledligt.

Også indskiftede Anton Scharling Krebs, der afløste Oliver Østgaard fem minutter før tid, var med i en totaloffensiv til slut, hvor kun storspil af Taastrup-keeperen betød, at Krebs ikke fik scoret til 3-0 på et flot langskud.

Tilfredshed hos træneren Det blev dog ved 2-0, som var det eneste, der ærgrede Søren Fjorting.

"Det eneste, jeg er utilfreds med, er, at vi kun vinder med to mål. Vi har vel ret beset chancer til mindst fem mål, men jeg er glad for meget i dag. Vi får vist en masse gode offensive ting, og det tegner godt for sæsonen, hvor det mere end nogensinde gælder om at komme godt fra start. Og det gjorde vi i dag," afsluttede en tilfreds cheftræner.

Han og GVI kan se frem til at møde oprykkerne fra Vordingborg på lørdag i Nymosen.

Til den kamp vil det være et krav for publikum at have egen stol med, for man skal sidde ned til opgøret. Det følger af regeringens seneste corona-anvisninger.

Der er kickoff i Vangede kl. 12, hvor GVI sætter jagten ind på tre nye point.