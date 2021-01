Se billedserie Faglighed, fællesskab og mangfoldighed er Gammel Hellerup Gymnasiums tre kerneværdier, fortæller rektor Bjarne Edelskov Nielsen.

GHG's rektor: Her skal være plads til forskellighed

Som kommunens største gymnasium udbyder GHG en bred vifte af studieretninger, valgfag og faglige aktiviteter, fortæller Bjarne Edelskov Nielsen

Villabyerne - 25. januar 2021 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Hvornår? Virtuel orienteringsaften på Gammel Hellerup Gymnasium mandag 1. februar kl. 19.30.

Hvordan?



"I år foregår aftenen virtuelt, og man vil kunne "møde" flere af vores elever og høre en masse om deres hverdag på skolen, om vores sociale aktiviteter, udbud af studieretninger, se små film, m.v. Efter den samlede information er der mulighed for at stille spørgsmål direkte til ledelse, studievejledere, lærere og elever. Der kommer et link på skolens hjemmeside www.ghg.dk," fortæller Bjarne Edelskov Nielsen.

Hvordan er de lokale gymnasier? Gentoftes gymnasier kan på grund af corona ikke afholde deres traditionelle introaftener. Læs, hvordan rektorerne så vil afholde dem samt elevernes overvejelser inden og oplevelser efter at være startet på deres gymnasium. Hvordan vil du som rektor beskrive Gammel Hellerups profil og værdier?

"Gammel Hellerup Gymnasium har tre kerneværdier, som vi værner meget om: faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Vi er kommunens største gymnasium med over 1.000 elever og 100 medarbejdere. Det betyder blandt andet, at vi har mulighed for at udbyde en bred vifte af studieretninger, valgfag og andre faglige aktiviteter som særlig faglig støtte til de elever, der har brug for hjælp og forskellige talent­aktiviteter til de mange dygtige elever, der gerne vil have ekstra udfordringer i deres gymnasietid.

Skolens størrelse betyder også, at vi kan tilbyde en række sociale tilbud som en stor musical, brætspilscafé, Champions League-aftener, musik efter skoletid og meget andet samt forskellige elevudvalg og selvfølgelig cafeer og fester.

Her har eleverne mulighed for at mødes og skabe fællesskaber på tværs af klasser og årgange. En sidste central ting, jeg vil nævne, er skolens arbejde med mangfoldighed. Vi ligger på grænsen til København og ser en stor styrke i at skabe et sted med plads til forskellighed, og hvor dannelse er åbenhed, tolerance og respekt for hinandens forskelligheder og et udsyn mod andre dele af samfundet og verden. Desuden er vi UNESCO-skole, og jeg synes, vi kan være stolte af gode faglige læringsmiljøer i smukke bygninger, som tidligere GHG-student Bjarke Ingels er hovedarkitekten bag," siger han.

