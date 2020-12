Victor Axelsen gjorde sit til, at Skovshoved trak sig sejrrigt ud af opgøret mod Greve. Arkivfoto: Shi Tang

GBK tog første sejr, mens SIF også sled sig til en smal sejr

Det var to bundhold, der torsdag mødtes i Aarhus, hvor vigtige point var på spil.

Her havde hjemmeholdet besøg af GBK.

Viktor Axelsen og Rasmus Gemke var med til at grundlægge sejren for skovserne mod Greve, da begge spillere sikkert og forventet leverede varen mod henholdsvis Kalle Koljonen og Jonathan Dolan.

Knapt så sikkert gik det i damesinglerne, hvor det reelt var med omvendt fortegn, at pointene fordelte sig.

Her måtte Sophia Grundtvig i første damesingle se sig slået af Iris Wang, og værternes Gayle Mahulette fulgte trop mod SIF's Kati Tolmoff i anden damesingle.

Til slut skulle holdkampen afgøres i herredoublerne, hvor Niclas Nøhr/Jonathan Dolan holdt skindet på næsen for Greve med en sejr over Rasmus Gemke/Carsten Mogensen på en walkover midt i andet sæt, mens Joel Eipe/Joachim Fischer dog tilførte det femte point til Skovshoveds konto - og dermed også sejren med triumf over Greves David Daugaard/Mikkel Mikkelsen.