Christopher Vittorani spillede en fremragende match mod Greves dygtige finske spiler Kalle Koljonen. Det endte med et mere end hæderligt nederlag i tre sæt, hvor sidste sæt blev tabt med mindst mulig margin: 19-21. Arkivfoto: Ole Tradsborg

GBK sikrede ny sæson i Badmintonligaen

Trods nederlag i holdkampen mod Greve på 4-5 bevarede GBK sin status i Badmintonligaen. Herredouble-gyser afsluttede en holdkamp, der under normale omstændigheder ville have sat ild til GBK-hallen

Mens der var fuld fokus på at ende i toppen af rækken flere steder, bl.a. i Skovshoved, var tankerne mandag aften i GBK-hallen sporet ind på overlevelse i rækken.

Her var det sikkert, at Aarhus AB var rykket ud af rækken inden sidste spillerunde, men opgøret mod Greve var vitalt for Gentofte, der med nok point kunne cementere pladsen midt i rækken.