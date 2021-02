Futsalbolden ruller igen

For netop Futsal Gentofte bliver der dog ikke tale om så lang en turnering, da turneringen bliver afviklet i en forkortet udgave, nemlig med stor fokus på en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling.

Det betyder større krav til klubbernes corona-håndtering med blandt andet hyppigere test, og at alle klubberne nu skal have en sundhedsansvarlig, der står for at indsamle helbredsundersøgelser og testsvar.