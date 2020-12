Futsal Gentofte videre i Champions League

I midten af januar skal Futsal Gentofte spille 1/16 finale i UEFA Futsal Champions League. Modstanderen bliver en af de 16 højest seedede hold i Europa. Der er således mulighed for et opgør mod de regerende mestre fra Barcelona eller måske portugisiske Benfica eller Sporting.

Det er første gang, at den danske klub er kommet så langt i turneringen, men desværre uden kamp. Futsal Gentofte skulle have mødt de armenske mesterhold Leo Futsal Club i Gentoftehallen, men Leo valgte ikke at tage til Danmark. Nu har UEFA erklæret Gentofte-holdet som vinder med 5-0. I 2019 var det netop Leo der slog Futsal Gentofte ud af turneringen med en 3-2 sejr og med seks brasilianske spillere på holdet. I år manglede brasilianske spillere, så måske var det en årsag til at de valgte at udeblive.