Futsal Gentofte vandt første semifinale

Søndag aften lagde Park Vendia hallen i Hjørring gulv til den første semifinale af to mellem Hjørring Futsal og Futsal Gentofte. Gentofte-holdet vandt 2-1 efter at have ført 2-0 ved pausen. Gentoftes mål blev sat ind af Mads Falck og Kevin Jørgensen. Hjørring reducerede på et overtalsspil, da der var mindre end et minut tilbage af kampen.

Efter kampen var der god stemning i omklædningsrummet. Et tidligt mål gav ro på og spillet fungerede godt for alle kæder. Specielt første halvleg bød på flot futsal fra begge hold, men med Futsal Gentofte i kontrol. I år spilles slutspillet efter nye regler. Målscoren er uden betydning - kun sejre tæller.

Der er returopgør lørdag den 27.3 kl. 16 og her kan Futsal Gentofte med en sejr spille sig i DM-finalen for 4. år i træk.

Modstanderen Hjørring Futsal er en ambitiøs ny spiller i toppen af dansk futsal, der allerede nu samler op mod 1000 tilskuere til deres hjemmekampe - hvis det altså ikke lige var for Covid-19. Forud for denne sæson hentede klubben den brasilianske træner Sergio Benatti, som tidligere har trænet en række europæiske tophold og vundet VM som spiller.