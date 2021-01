Se billedserie Gentofte Futsal forsøger sig med et skud mod Sporting. Det blev til et enkelt mål, mens de fik 12 mål i egen kasse. Foto: Jose Lorvao

Send til din ven. X Artiklen: Futsal Gentofte færdige i Champions League: - Vi har fået lov til at måle os mod sportens allerbedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Futsal Gentofte færdige i Champions League: - Vi har fået lov til at måle os mod sportens allerbedste

I lørdags spillede Futsal Gentofte den største internationale kamp, et dansk hold har spillet til dato. Futsal tabte 12-1, men går fra kampen med værdifuld erfaring

Villabyerne - 19. januar 2021 kl. 10:45 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Futsal Gentofte spillede 1/16-dels finale i UEFA Futsal Champions League mod Sporting fra Lissabon. Og dermed den største internationale kamp, et dansk hold har spillet til dato.

Sporting vandt sikkert, hvilket slet ikke var overraskende, men mere overraskende var det, at Zakaria El-Ouaz med et flot rush op ad banen lykkedes at score for Futsal Gentofte.

Sporting Clube de Portugal er en gigant i Portugal. De spiller med i toppen af en række sportsgrene, som blandt andet tæller fodbold, basket, hockey og futsal. Deres futsalhold havde forud for mødet med Futsal Gentofte således ikke tabt en eneste kamp i et år. Det blev der ikke ændret ved lørdag, hvor Sporting vandt 12-1 efter 4-0 ved pausen.

Kompliment fra værterne De portugisiske værter beklagede efterfølgende, at de ikke havde så mange billeder af Futsal Gentoftes jubel efter reduceringen til 4-1. Meldingen var, at deres fotograf var ikke forberedt på, at det kunne ske, hvilket ubetinget var ment som et kompliment.

Til trods for, at de spillede mod en lilleputmodstander, viste værterne både turneringen og modstanderen respekt ved at stille i stærkeste opstilling, og stjernerne blev ikke sparet. Helt typisk for Sporting, så blev der stadig jublet igennem efter scoringen til 12-1, mod internationalt upåagtede Futsal Gentofte. Futsal i Sydeuropa er på et helt andet niveau end det, der kendes fra vores breddegrader.

Stolt træner I den hjemlige liga vinder Futsal Gentofte selv de fleste kampe overbevisende, så umiddelbart lyder 12-1 som en kollektiv nedsmeltning. Det var der imidlertid slet ikke tale om. Gentofte-holdet kæmpede og løb alt, hvad de kunne. Cheftræner Bo Holden var tydeligvis stolt af sine spillere efter kampen.

"Vi vidste godt, hvad vi gik ind til, inden vi tog afsted, men vi har fået lov til at måle os mod sportens allerbedste og vi har lært en masse," sagde Holden efter at være kommet tilbage til Danmark søndag aften.

Med til historien hører også, at Sporting for 14 dage siden vandt 15-1 over nummer 4 i den portugisiske liga. Deres presspil findes ikke bedre, hvilket til tider gjorde det nærmest umuligt for Futsal Gentofte at få bolden op på deres banehalvdel. Det til trods blev der skabt en håndfuld chancer, og med bare lidt held havde Emil Scott scoret allerede i første halvleg. Hans skud ramte indersiden af stolpen, men fordi der blev spillet med rigtige futsalmål med runde stolper, røg bolden i spil igen.

Bedste hold at spille imod Grundstammen på Gentofte-holdet er identisk med grundstammen på det danske landshold, og efter kampen var der bred enighed blandt spillerne om, at det ubetinget var den bedste og mest sammenspillede modstander, de nogensinde havde spillet mod. Måske ikke så overraskende i lyset af, at Sporting i år er nomineret i alle kategorier - verdens bedste klub, spiller, målmand, talent og træner.

Efter at have vundet Champions League i 2019 og misset titlen sidste år, så er Sporting igen i år en af de absolutte favoritter til at vinde Champions League.

relaterede artikler

Ny kæmpesejr til Futsal Gentofte 16. december 2020 kl. 08:46

Vild lodtrækning for Futsal Gentofte 10. december 2020 kl. 10:08