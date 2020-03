Futsal Gentofte er i DM-semifinalen

Fire kampe skulle der til, før en samlet seriesejr var hjemme for de forsvarende mestre. Anfører Mads Falck scorede seks mål, heraf et på straffe, i en vanvittig forestilling

Fredag aften vandt Futsal Gentofte den fjerde kvartfinalekamp mod Albertslund IF og er dermed i semifinalen.

Futsal Gentofte var alvorligt svækket forud for kampen, idet tre ud af de fem normalt startende var ude med skader eller karantæne.

Tilråb hjalp ikke

Futsal Gentofte og ligaens topscorer Mads Falck var imidlertid klar.

Om det var hjemmeholdets tilskueres taktfaste "dårlig, dårlig" adresseret til Falck, der gav motivationen, er uvist, men med fem mål i den ordinære kamp og den afgørende straffesparksscoring var Mads Falck afgørende for, at Futsal Gentofte nu kan se frem til at spille semifinale mod Sønderborg Futsal.