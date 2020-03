Futsal Gentofte dominerer nu også ungdomsrækkerne

Efter at have vundet samtlige kampe i kvalifikationen, kom DM-titlen for Futsal Gentoftes U17-drenge i hus ved DBU's DM Final-4 stævne i Holbæk Sportspark lørdag. Det er klubbens første DM-titel i ungdomsrækkerne.

I semifinalen var modstanderen Midtals Futsal fra Sønderborg. Kampen var meget lige langt ind i 1. halvleg. Ved stillingen 1-1 fik Futsal Gentofte et frispark lidt uden for feltet.

Trænerne kaldte time-out, hvor der blev aftalt en frisparkskombination, der resulterede i et flot mål. Herefter fik Gentofte for alvor gang i spillet og scoret endnu et par hurtige mål, hvilket knækkede modstanderne og reelt afgjorde kampen.