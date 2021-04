Futsal GULDtofte

Forberedelserne var som sædvanlig også helt i top, for trænerteamet havde forudset alt, hvad modstanderne ville prøve på, og på banen blev københavnerne lukket ned igen og igen. Lars Bonde scorede for anden kamp i træk på et elegant lob og kort efter gjorde den tidligere Futsal Købehavn-spiller Emil Scott det til 2-0. Herefter blev kampen mere lige, men København havde meget svært ved at komme til chancer. I begyndelsen af anden halvleg forsøgte hjemmeholdet at gå højere op på modstanderne. Det gav et par chancer, men Futsal Gentoftes defensiv fungerede. I stedet for en reducering fik Louis Veis sat det tredje mål ind for Futsal Gentofte efter en perlerække af hurtige afleveringer. Bagud 0-3 forsøgte København at gå i overtal ved at skifte målmanden ud til fordel for en ekstra markspiller. Det hjalp dog ikke stort og efterfølgende valgte Futsal Gentofte også at gå i overtal - mest for at holde på bolden - men ikke desto mindre gav det et par virkelig flotte angreb, og det fjerde mål sat ind af anfører Mads Falck.