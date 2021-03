Se billedserie Seniorrådgiver hos Red Barnet, Jon Kristian Lange, kan godt forstå, hvis forældre har svært ved at følge med i deres børns liv på de sociale medier.

Fuld fart på de sociale medier: "Jeg kalder dem for kvarte generationer"

Har du styr på, hvad dit barn laver på de sociale medier? Hvad er deres foretrukne spil, hvad ser de på YouTube og hvem følger de? Har de nogensinde skrevet eller delt noget, som de måske har fortrudt?

Villabyerne - 07. marts 2021 kl. 14:07 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Hvis forældre synes, at det er svært at følge med i deres børns liv på de sociale medier, er der ikke noget at sige til det. Det går nemlig stærkt derinde, fortæller Jon Kristian Lange, som er seniorrådgiver hos Red Barnet og har beskæftiget sig med sociale medier gennem 15 år.

"Jeg kalder de unge for kvarte generationer. Der går kun 5-6 år, så er der sket en markant ny måde at bruge sociale medier på. Jeg har selv tre børn. Min yngste datter, der er på Snapchat og TikTok, synes at Instagram, som hendes to ældre søskende, der går i udskoling og gymnasium, bruger, er for gamle mennesker. Det samme sagde de om Faceboook, som min kone og jeg bruger. Og når min yngste kommer i 9. klasse, er der et andet medie, som er poppet op," siger han.

Verdens største legeplads Generelt er der helt nye mønstre i brugen af sociale medier. I dag er børn og unge på flere medier, men på forskellige måder. Lad os bruge et burger-eksempel. På Instagram kommer billedet af den perfekte burger. På Pinterest lægger man opskriften op. På Snapchat viser man sovsen i mundvigen efter at have spist den. Og på TikTok kommer der en burgerdans.

Og ja, der er negative sider ved de sociale medier, men før vi kommer ind på det, så vil Jon Kristian Lange gerne fremhæve glæderne først.

"Det er verdens største legeplads, hvor venner er inden for rækkevidde, især i den her tid er det et fantastisk sted at mødes. Og hvis man føler sig udelukket for fællesskaber i skolen, kan man altid finde et andet på nettet, hvor man kan få opfyldt sit grundlæggende behov for at være sammen. Nettet er meget inkluderende. Især for børn med handicap. Det betyder ikke noget, om man ikke kan gå eller bruge sine arme. Herinde er man meget mere lige end ude i den fysiske verden," siger han.

Mørke og grimme sider Men der er også mørke og grimme sider derinde. Jon Kristian Lange har i Red Barnet siddet med alle de hårde ting og set, hvor galt det kan gå.

Billeddelinger. Hævnporno. Mobning. Groomer, der presser børn til ting, som de ikke har lyst til. Og som noget nyt vokser ekstremisme og fake news frem på de sociale medier.

"Der er virkelig meget skidt på de digitale platforme, og man skal som barn og ung vide, hvor faremomenterne er. De kan ikke bare hoppe ud i det uden vejledning fra forældre, fagvoksne eller søskende. Et barn kan lege ude i haven alene, men det kan det ikke inde i det digitale univers. Der bliver en voksen nødt til at sidde ved siden af for at hjælpe og guide. Det er vigtigt, at man har nogle grundregler, men endnu vigtigere, at barnet skal kunne komme til far og mor, når de bryder aftalen. Når de kommer, er det fordi, at de er blevet bange og har brug for trøst," siger Jon Kristian Lange.

400 spørgsmål til hjælp Selvom forældrene løsner tøjlerne hen ad vejen, er der stadig i høj grad brug for, at forældre bliver ved med at sætte sig ind i, hvad deres unger bruger af tid bag skærmen. Hvad er deres foretrukne app for tiden? Hvilken influencer er de begyndt at følge? Hvilke spil er sjove? Hvad ser de på YouTube?

"Nogle forældre føler sig lidt afkoblede fra livet på de digitale platforme, men der er mit bedste råd bare at snakke med deres børn om følelser offline og online. For når man tager alt det digitale fra, så er det helt banale følelser, som vi kender til. Vrede, glæde og overraskelse," siger han, som får mange henvendelser fra forældre, som ikke ved, hvordan de skal starte en samtale med deres barn.

Derfor har han sammen med kollegerne i Red Barnet skabt en gratis app 'SoMeDigMig' med 400 spørgsmål til at starte en samtale.

Hvornår er børn klar til at blive introduceret?

"Det er superindividuelt i forhold til, hvor man er i sin udvikling. Min nummer 3 var mere parat, end da mine to var på hendes alder. Dilemmaet for mange forældre er, at mange sociale medier kræver, at de skal være 13 år, men vi kan se, at det peaker, når de er 9-10 år, hvor langt over halvdelen er på de sociale medier. Det har vi erkendt i Red Barnet og laver derfor indsatser til børn under 13 år for at hjælpe dem," siger Jon Kristian Lange.

I hvor høj grad bliver børn og unges identitet skabt på de digitale platforme?

"Det spørgsmål er jeg blevet stillet i mange år. Jeg synes, at det er familie og skole, som fylder mest. Men de sociale medier er bestemt en følelsesforstærker. Hvis man er ked af det, så har man en tendens til at søge andre, som er kede af det. Vi ser, hvordan folk med spiseforstyrrelser opsøger andre og forværrer situationen. Men om identitetsskabelsen foregår på de digitale medier, er et svært spørgsmål. Skolen bliver afspejlet på de sociale medier, som skaber kulturen på nettet, og samtidig bliver man også skabt af kulturen på nettet. Det hele er viklet ind i hinanden," siger Jon Kristian Lange.