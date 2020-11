Se billedserie Familien Dahl fra Hellerup vil hjælpe danskerne med at leve sundere. Foto: PR

Fuld af gode ideer - måske har de taget deres egne vitaminer

Hellerup-parret Silja Dahl Jonsdottir og Morten Dahl har viet deres familie og fritid til at udbrede evidensbaseret viden om sundhed til familier som deres egen. Senest med danskproducerede vitaminer

Villabyerne - 20. november 2020 kl. 18:50 Af Peter Klar

Babyalarmen skratter. Der er hørbart liv i Odette. Mor Silja Dahl Jonsdottir henter familiens yngste medlem ind fra formiddagsluren i barnevognen, mens far Morten Dahl fortæller videre om projektet, der optager Hellerup-familien med tre børn på nul, tre og seks år. Både på forældrenes ugentlige hjemmedag og meget af den øvrige fritid i ugens løb.

"Vores største begrænsning er tiden, fordi vi begge har fuldtidsjob. Men jeg er alt for glad for at være praktiserende læge til at stoppe med det. Det er et sjovt projekt at være sammen om, og når man først er gået i gang, er det svært at holde det på hyggeplan. Enten gør man det rigtigt, eller også gør man det ikke. Det er vores indstilling. Vi er ret målrettede," siger Morten Dahl.

En jungle at finde rundt i Han er praktiserende læge med klinik på Strandvejen, mens Silja er miljøingeniør i Region Hovedstaden.

Sammen har de skabt virksomheden 'Familiens Vitaminer', som her i efteråret har lanceret sin første serie af vitaminer og kosttilskud baseret på videnskabelig evidens og nutidig levevis og målrettet specifikke målgrupper, hvor det er relevant.

Indtil videre tæller sortimentet multivitamin til voksne, multivitamin til gravide, jern, D-vitamin og fiskeolie. Alle med unik formulering baseret på forskning og videnskab.

Familiens Vitaminer udspringer af parrets initiativ på sociale medier, hvor de på den populære profil 'Læge og Familie' på Instagram har ladet Morten give danskerne evidensbaseret information og rådgivning om sundhed og sygdomme.

"Vi har skrevet om mange forskellige emner, men især om kosttilskud og vitaminer er jeg nærmest blevet bombarderet med spørgsmål. Jeg har været helt overrasket. Både over hvilken jungle det er at finde rundt i for folk, og over hvor dygtige kommercielle aktører er til at fortælle og sælge en historie om deres produkt. Vi har længe gået og tænkt på, at vi gerne ville lave noget til vores egne børn og vores egen familie, fordi vi mente, at vi kunne udvikle noget bedre med de videnskabelige briller, jeg har på. Nu har vi så valgt at køre det op på et større plan, hvor vi kan hjælpe flere end bare os selv. Det er helt i ånden fra 'Læge og Familie'," siger Morten.

Samarbejde mellem ægtefolk Hvordan arbejder I sammen? Kan I enes, eller skal I diskutere hver eneste beslutning?

"Vi passer som udgangspunkt hver vores område. Morten står for produkternes indhold, mens jeg tager mig af bæredygtighed, sociale medier og det kreative og æstetiske. Vi ser vores produkter som livsstilsprodukter, folk gerne må nyde at have stående fremme. Så husker man også bedre sin vitaminpille," siger Silja.

Morten mener også, at det fungerer meget godt.

"Når man er et ægtepar, er man nok mere direkte, når man er uenige, end når man er kolleger. Men vi har stor respekt for hinandens evner. Vi har nogle ret unikke evner på hver vores område. Dem kan vi forene i det her projekt."

Mere er ikke altid bedre Morten har forskningsbaggrund fra Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og har et indgående kendskab til den opdaterede forskning på området.

Han har i en årrække undervist medicinstuderende i energiomsætning og mikronæringsstoffer og har også skrevet en lærebog om emnet.

Blandt Familiens Vitaminers første kunder er to af landets største professionelle fodboldklubber.

Morten ønsker at gøre op med den historie, som producenter af vitaminer og kosttilskud ifølge ham har fortalt til forbrugerne gennem årtier.

"I dag er alle jo helt klar over, at vi skal have vitaminer og mineraler for at leve. Og når noget er sundt, må 'jo mere, jo bedre' vel være et godt princip? Det er forskningen bare ikke enig i. Hvis du får alt for meget, forvinder virkningen mange gange, og du kan i stedet få negative følgevirkninger på sigt. For eksempel kan meget A-vitamin gennem et liv øge risikoen lidt for cancer. Der er også undersøgelser, der viser det samme med høje doser E-vitamin gennem længere tid. Vi er nødt til at gøre det evidensbaseret for at gøre den bedste forskel for folk."

Stå fast på vores værdier Produkterne fra Familiens Vitaminer skiller sig også ud fra konkurrenterne ved at være bæredygtige både i emballage og sin produktion. Indpakningen er lavet i genbrugsplast, og kosttilskuddene produceres i Danmark på en fabrik på Møn.

"Det har krævet en ihærdig indsats at holde produktionen i Danmark. Dels er det ikke ligefrem billigere, og dels skulle vi finde en fabrik, der kunne håndtere vores ønsker og krav og samtidig ville producere i mindre mængder, end de er vant til, når de producerer for store spillere på verdensmarkedet. Men det lykkedes. Vi har været nødt til at stå fast på vores værdier og ønsker til, hvad vi gerne ville have," siger Silja.