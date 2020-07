Se billedserie Spurvehøgehunnen kommer for at overtage bytte fra hannen. Foto: Torkild Kristensen

Fugleliv: Ordrups sultne små høge

Villabyerne - 15. juli 2020 kl. 16:01 Af Torkild Kristensen (tekst og foto)

I begyndelsen af juni kom tre små rovfugle til verden midt i Ordrup by. Deres forældre, et spurvehøgepar, er flere år i træk trofast vendt tilbage i det tidlige forår for at bygge rede.

Sidst i april var alt parat til, at hunnen kunne lægge æg og begynde at ruge i reden, bygget godt skjult i ca. otte meters højde på et sted med skygge for solens stråler. Stærk solopvarmning og dehydrering er nemlig noget af det værste, der kan overgå små rovfugleunger - kulde og regn tåler de faktisk bedre.

I de næste 40 dage var den rugende hun bundet til reden, kun afbrudt af et par daglige spisepauser, når hannen ankom til redestedet med bytte, som regel en spurv, mejse eller finke.

Da de tre unger var udruget først i juni, fortsatte hannens rolle som eneforsørger - med væsentligt forøget travlhed, da han jo nu pludselig havde fire munde at mætte, foruden sig selv. Hunnens opgave var udelukkende at beskytte og made ungerne i reden, og - da de blev lidt større - at holde vagt fra et træ i nærheden.

Det foretrukne jagtrevir I yngletiden jager spurvehøgehannen sjældent i nærheden af redeterritoriet, selv om der er rigeligt med byttemuligheder i form af småfugle og deres unger, men flyver gerne et par kilometer frem og tilbage til et andet jagtområde.

Charlottenlund Skov er det foretrukne jagtrevir for denne han, der på sin tilbagevej sommetider kan ses flyvende over Ordrups hustage med bytte i kløerne, skarpt forfulgt af krager og måger, der sikkert forsøger at få ham til at tabe byttet, så de kan overtage det.

Når hannen ankommer til redeterritoriet, lander han i et træ tæt ved reden og kalder med dæmpet røst "kyv-kyv-kyv" på hunnen. Hvis hun ikke kommer med det samme, begynder han sommetider at plukke byttet for fjer.

I de fleste tilfælde letter hunnen imidlertid lynhurtigt fra reden eller sin vagtplads og flyver mod hannen med fremstrakte klør. På en brøkdel af et sekund slipper hannen byttet, letter fra grenen og flyver bort, netop som hunnen sætter kløerne i byttet.

Hunnens adfærd sker med samme fart og vildskab, som når hun selv jager, og det er tydeligt, at den noget mindre han nødigt vil komme i vejen for hendes klør.

Hunnen gør maden klar Hunnen plukker derpå byttet færdigt, flyver op i reden og mader ungerne med små bidder skært kød. Hannen flyver som regel ud og fortsætter jagten med det samme.

Når ungerne er blevet så store, at de ikke behøver konstant opsyn, begynder hunnen også at jage, så hannen ikke længere er eneforsørger - men ungerne vokser hurtigt, og det gør deres sult også.

Omkring månedsskiftet juli/august er de blevet dygtige til at flyve og i stand til at jage selv, så nu bliver de overladt til at klare tilværelsen på egen hånd.