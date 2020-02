Se billedserie Naturfotograf Heidi Quist tog dette billede af en lappedykker i begyndelsen af februar. Her kan man se, at der sidder fiskesnøre inde i næbbet og rundt om hovedet. Foto: Heidi Quist

Fugle risikerer langsom og smertefuld død: Naturfolk advarer om ulovligt fiskeri ved Gentofte Sø

Der fiskes fra Gentofte Søs bred, selvom det er forbudt. Og det går hårdt ud over fuglelivet

Villabyerne - 27. februar 2020 kl. 10:21 Af Signe Haahr Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snøre slynget om fjerdragten og kroge, der borer sig ind i næbbet. Det kan være livsfarligt for fugle at komme i kontakt med efterladt fiskergrej. Og det sker ofte ved Gentofte Sø, lyder en advarsel nu fra søens caretakergruppe. Problemet er ulovligt fiskeri. Folk, der kaster liner ud fra bredden, selv om det kun er tilladt at fiske i søen fra båd og kun i perioden fra 1. juni til 31. oktober. "Det sker tit, at kroge og snøre hænger fast i vegetationen, og hvis fuglene bliver viklet ind i det, risikerer de at lide en langsom og smertefuld død," fortæller Peter Sunesen fra caretakergruppen, der oplever fiskeriet som et stigende problem.

Han møder jævnligt både enkeltpersoner og grupper, der ignorerer forbuddet. Også selvom han påpeger det over for dem.

"De ved godt, at de ikke må. De danskere, jeg møder, siger, at de nok skal pakke sammen. Men så kommer de igen kort efter. Og de udlændinge, jeg møder, lader enten som om, de ikke forstår, hvad jeg siger, eller også siger de "Ja, ja". For de ved godt, at der ikke er nogle sanktioner ved det," fortæller Peter Sunesen.

Råb op, hvis du ser noget Fiskeriforbuddet ved søen håndhæves af politiet, men man kan også sende en anmeldelse til Fiskerikontrollen, der hører under Fiskeristyrelsen.

"Fiskerikontrollen har, så vidt jeg ved, endnu ikke haft mulighed for at sende mandskab herud, og det har politiet heller ikke," siger Peter Sunesen, der dog alligevel opfordrer alle, der observerer ulovligt fiskeri ved søen til at anmelde det.

"Og så vil det være rigtig godt, hvis man går hen til folk og siger til dem, at de ikke må fiske her og forklare dem, at det går ud over fuglelivet," understreger han.

Villabyerne har kontaktet både Fiskeristyrelsen og Nordsjællands Politi for at få tal på, hvor mange anmeldelser, de modtager om ulovligt fiskeri ved Gentofte Sø. Politiet oplyser, at man har modtaget tre anmeldelser i perioden fra 1. januar 2017 til 25. februar 2020. Fra Fiskeristyrelsen er der kommet følgende svar fra Steen Nielsen, som er vicefiskeriinspektør i den regionale fiskerikontrol:

"Fiskeristyrelsen har inden for de seneste fem år fået omkring 3-4 anmeldelser om ulovligt fiskeri, og det har som regel været anmeldelse af, at folk fisker fra bredden. Det er Gentofte Kommune, der fastsætter reglerne for, at man kun må fiske fra båd i Gentofte Sø, så overtrædelser vedr. dette forhold er derfor ikke noget, Fiskeristyrelsens fiskerikontrol har hjemmel til at håndhæve. Fiskerikontrollen har dog stadig til opgave at udføre kontrol med bl.a. gyldigt fisketegn i Gentofte Sø."