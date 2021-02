Frustreret og forvirret beboer: - Alle har det dårligt over, at vi lukker

Dohns Minde har været 19-årige Yosof Sidiqis hjem siden 2019. Pædagogerne her har været en stor støtte til, at han kan få ro til at fokusere på uddannelse og arbejde. Foto: Kathrine Albrechtsen

Siden 2019 har Dohns Minde været 19-årige Yosof Sidiqis hjem, men til juni skal han finde sig et nyt. "Man kan da ikke bare give bygningen til andre, før man har en plan for os, der bor der," siger han

Villabyerne - 17. februar 2021

Der var helt stille i rummet. Ingen af de otte beboere på døgninstitutionen Dohns Minde sagde et ord. Men hvad skal man også sige til en melding om, at ens hjem skal lukke. At de beboere og pædagoger, som har dannet rammerne for ens hjem, som man har opbygget en fortrolighed med, nu bliver opløst.

19-årige Yosof Sidiqi, der kom til Danmark som uledsaget flygtningebarn for fem år siden, er helt chokeret, da han tirsdag 26. januar bliver kaldt ned til et møde af pædagogerne.

"Jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne ske. At ens hjem kunne blive taget fra en på den måde," siger han.

Siden 2019 har Dohns Minde på Ordruphøj været hans hjem.

"Det er et trygt sted at være. De andre beboere og pædagoger fylder alle de pladser ud, som man mangler i livet. Vi kender hinanden godt og har det sjovt sammen. Alle her har en fortid og bliver tilbudt en masse hjælp af pædagogerne til at håndtere det," siger han.

I fire år vidste Yosof Sidiqi ikke, hvor hans familie var. De var flygtet fra Taliban i Afghanistan, men undervejs mister de kontakten til hinanden. For et år siden får han endelig kontakt til familien, som befinder sig i Tyrkiet. Yosof Sidiqi kan endelig slippe bekymringen over, hvor de er. Der kommer ro i hans hoved. I dag studerer han til elektriker på den tekniske skole i Lyngby og arbejder i en Netto.

På Dohns Minde har pædagogerne været en stor støtte og hjælp til, hvor han står i dag.

"Jeg er jo ikke født og opvokset her, så jeg ved ikke, hvem jeg skal ringe til, og hvad jeg skal sige. Pædagogerne er det bedste ved Dohns Minde. De danner rammen for et trygt hjem. Jeg kender dem nu, og de kender mig og min fortid. Om Taliban. Om min familie," siger han og holder en pause.

"Nu er det forfra."

Alle har det dårligt Yosof Sidiqi har gennem de seneste år fortalt sin historie mange gange til sagsbehandlere og pædagoger. Man kan mærke, at han er træt af at fortælle om den. Men det bliver ikke sidste gang. For med lukningen af Dohns Minde til juni skal han finde et andet sted at bo med nye beboere og nye pædagoger.

"Jeg forstår godt, hvis huset er for stort for os, men det ville være rart, hvis vi bare allesammen kunne rykke ind i et andet hus og så fortsætte der," siger han.

Yosof Sidiqi beskriver stemningen på Dohns Minde i dag som trykket.

"Alle har det dårligt over, at vi lukker," siger han.

Med bevidstheden om, at deres tid sammen snart rinder ud, forsøger de otte beboere at få så meget ud af den sidste tid, som de har tilbage på Dohns Minde.

"Vi er mere sociale og hygger os meget sammen, fordi vi ved, at det snart er forbi," siger han.

Hvor skal vi bo? Forløbet siden udmeldingen 26. januar undrer Yosef Sidiqi.

"Det giver ikke mening. Ingen af os, som bor her, har endnu fået at vide, hvad der skal ske, og hvor vi så skal hen? Flere står til at skulle søge uddannelse i marts, men det er svært at vælge, når man ikke ved, hvor ens hjem er. Selv har jeg endnu ikke fået at vide, hvor jeg skal flytte hen. Man kan da ikke bare give bygningen til andre, før man har en plan for os, der bor her," siger han.

En uge inden beskeden om, at Dohns Minde lukker, var han til et af sine faste halvårlige møder, hvor det blev besluttet, at han var et sted i sit liv, hvor han havde brug for ro, tryghed og faste rammer til at fokusere på uddannelse og job. Konklusionen var, at han endnu ikke var klar til at flytte.

Yosof Sidiqi er forvirret over at få den besked, og så ugen efter lukker de stedet.

Som en af de ældste på Dohns Minde står han ikke til at flytte ind i den anden døgn­institution i kommunen. Og han ved godt, at det er de yngste, som der er fokus på først at placere.

Selv har han været til et enkelt møde, hvor de spurgte, hvad han ville. Men det kunne han ikke svare på. Han vil bare gerne fortsætte med at bo med de samme beboere og pædagoger.

"Jeg føler mig stadig ikke klar til at flytte fra Dohns Minde," siger han, som er bekymret over, hvor der mon er plads til ham. Der er pludselig kommet mange ubekendte i Yosof Sidiqis liv.

Kan han få lov til at blive boende i Gentofte, eller kunne de finde på at flytte ham til Hillerød? Og skal han så fortsætte med sin skole i Lyngby og hvad med jobbet i Netto?

For en måned siden havde han alle svarene. I dag har han ingen.

