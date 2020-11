Jes Mortensen håber på, at andre borgere i Gentofte Kommune vil sende høringssvar til støjhandlingsplanen, så der bliver sat politisk fokus på problemet. Foto: Signe Steffensen

Send til din ven. X Artiklen: Frustreret far: "Min datter kan ikke sove for larmen" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frustreret far: "Min datter kan ikke sove for larmen"

Den vestlige del af Tuborgvej er en af de mest støjforurenede strækninger i Gentofte Kommune. Her bor Jes Mortensen med sin familie, og han savner politisk handling i forhold til at gøre noget ved støjen

Villabyerne - 26. november 2020 kl. 11:38 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Jes Mortensen bor sammen med sin kone og deres tre børn på Poppelhøj 8, en sidegade til Tuborgvej. Det har de gjort de seneste to år. De faldt for den store rummelige villa med masser af plads til familien velvidende, at de måtte affinde sig med larm fra vejen. De har før boet i villalejlighed i den modsatte ende af Tuborgvej, så de kendte udmærket området.

Læs også: 30 procent af Gentoftes borgere er plaget af støj

"Kig dig omkring," siger Jes Mortensen og peger på et par af villaerne langs Tuborgvej, hvor der enten er opført et helt nyt støjhegn eller byggeprocessen er gang.

"Det er det første, ejerne går i gang med, når de har købt et hus her i området."

Støjhegnet var der allerede, da Jens Mortensen købte huset på Poppelvej. Det tager meget af lyden i stueplan, men på førstesalen er larmen så slem, at hans ældste datter, der har værelse ud mod Tuborgvej, er så generet af støjen, at hun må falde i søvn i et andet værelse.

"Det er et dejligt område, min familie og jeg bor i, og vi sætter stor pris på at være borgere og have børn i Gentofte Kommune, men det bekymrer mig meget, at politikerne tilsyneladende ikke tager det mere alvorligt, at trafikstøjen er langt, langt højere, end det er rimeligt eller sundhedsmæssigt forsvarligt i det her område," siger Jes Mortensen.

Savner konkrete initiativer Når han kigger på det støjkort, der er en del af den støjhandlingsplan, der nu er sendt i høring, kan han da også konstatere, at han bor på en af de absolut mest støjplagede strækninger i kommunen.

Støjniveauet ligger på 75 dB og derover. Sundhedsstyrelsens anbefalinger ligger på 58 dB.

Men når han læser udkastet til Gentofte Kommunes støjplan, så ser han desværre intet specifikt i den fremlagte plan omkring reduktion af støjen langs Tuborgvej.

"Jeg har ingen forventning om, at Tuborgvej skal være en blind vej. Man ved jo godt, at der er støj, når man vælger at bo bynært, som vi har gjort. Men man kan minimere nogle af generne," siger han.

Han vurderer, at støjmuren rundt om grunden har kostet den tidligere ejer ca. 140.000 kr. at opføre. Og han har netop bestilt nogle nye vinduer til førstesalen, som skal afhjælpe støjen.

Men så kan han heller ikke gøre meget mere på sin egen matrikel.

Derfor håber han på en håndsrækning fra lokalpolitikerne i Gentofte Kommune.

"Når jeg afleverer mine børn om morgenen og passerer en af støjvæggene ved Emdrup Sø, så kan jeg jo mærke en kæmpe forskel," siger Jes Mortensen.

Blandt de tiltag, der bliver nævnt som mulige i støjhandlingsplanen, er "Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer."

Men Jes Mortensen er ikke imponeret.

"Jeg vil påstå, at det i bedste fald er fugle på taget, men jeg kunne også være grov og sige, at det er varm luft, der ikke kommer til at ændre en decibel," siger han.

Jes Mortensen har før boet i den anden ende af Tuborgvej ved Svanemøllevej, og der kunne han mærke en markant forskel efter, at Nordhavnstunnelen åbnede. Fra den ene dag til den anden var fraværet af støj slående.

Høringssvar I sit høringssvar til kommunen kommer Jes Mortensen med følgende forslag for den del af Tuborgvej han bor ved:



Decideret nedgravning af vejen i Gentofte Kommunes område.

Forbud mod tung trafik på strækningen i Gentofte kommune.

Udskiftning af belægningen på vejen til en mere støjhæmmende udgave.

Støjhegn langs vejen (Næsten alle veje har andre exitmuligheder ifht tilkørsler til vejnettet, og de kunne derfor godt blændes i den ene ende ned mod Tuborgvej med henblik på et hegn)

Hastighedsbegrænsning til 50 kmt frem for de nuværende 60 kmt (samt øget fartkontrol, da farten reelt er langt højere) - nedsætter dog kun støjen marginalt.

Tilskud til støjreducerende initiativer i private hjem. I sit høringssvar til kommunen kommer Jes Mortensen med følgende forslag for den del af Tuborgvej han bor ved: "Jeg kan huske, at jeg var helt forvirret den morgen, den åbnede, og tænkte, om jeg var stået for tidligt op eller det var weekend. Det var så tydelig en forskel," siger han.

Ønskescenariet En hurtig og nem løsning, der straks ville nedbringe støjen en smule, var ifølge Jes Mortensen, hvis man satte hastighedsbegrænsningen ned fra 60 til 50 km/t. Lydsvag asfalt ville også hjælpe, og en indsnævring af vejen, der ville få bilis­terne til automatisk at sænke farten. Men drømmen er, at der bliver bygget en regulær støjvæg langs Tuborgvej.

"Det kunne være en løsning lidt ligesom den, der er langs motorvejen. Det er kun få huse, der ikke har en alternativ vej til Tuborgvej, og til dem kunne man måske lave en indfaldsvej," foreslår han.

Han er med på, at nogle måske vil sige, 'kan I ikke bare flytte'?

"Men der er jo nogle mennesker, der skal bo her. Det er jo en by, hvor der også bor mennesker."

Han synes, det er problematisk, at man ikke fra politisk hold kigger mere proaktivt på det.

"Da vi købte huset, tænkte jeg, at vi ville vænne os til det. Jeg har boet ved befærdede veje før. For når man er en familie med tre børn, så kan det være svært at købe et hus med god plads tæt på København, også selvom vi begge to har gode job. Derfor tager man gerne nogle gener med. Det er vi afklareret med. Det, vi ønsker, er, at man begrænser omfanget til det absolut nødvendige," siger Jes Mortensen.

Han foreslår desuden, at Gentofte Kommune laver en pulje, hvor særligt støjplagede borgere kan søge støtte til nye vinduer eller privat støjafskærmning. Selv har han allerede gjort, hvad han kan på sin grund, men måske kan det komme andre til gode.

Brug din stemme Lige nu vil han bare gerne være med til at gøre opmærksom på, at støjhandlingsplanen er sendt i høring, så borgerne i kommunen bruger deres stemme til at præge den.

"Min datter har været rundt med flyers for at mobilisere nabolaget. Det er jo en plan, der rækker frem til 2026. Det er lang tid at vente på, at der måske kommer en ny plan, og der er hun muligvis flyttet på efterskole," siger han.

"I sidste ende er det jo politikerne, der skal have budgettet til at hænge sammen. Men jeg opfordrer til, at de tager støjproblemet alvorligt."