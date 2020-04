Send til din ven. X Artiklen: Frisør fra Charlottenlund starter indsamling til sundhedspersonale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisør fra Charlottenlund starter indsamling til sundhedspersonale

Da frisørsalonen måtte lukke, var Tanja Isabel Aebischer nødt til at tænke ud af boksen. En del af hendes midlertidige forretningskoncept handler om at samle ind til sundhedspersonalet på Rigshospitalet

Villabyerne - 11. april 2020 kl. 08:09 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

omtanke Da Tanja Isabel Aebischers frisørsalon på Rådhusvej 2 som så mange andres måtte lukke på grund af faren for coronasmitte, var hun tvunget til at tænke i alternativer. Med masser af virkelyst kastede hun sig over at sælge hårprodukter. Og det er faktisk gået over al forventning.

Men det stopper ikke her, for ud over selv at holde skindet på næsen, så har hun valgt at donere 20 kr pr. produkt, hun sælger, til personalet på Rigshospitalet.

"Jeg har indsamlet ca. 3.000 kr. indtil videre. Jeg bliver ved, indtil jeg kan åbne igen. Jeg ved, at det, jeg kan nå at samle ind, er småpenge til sådan et stort hospital, men bare det at kunne levere til et par afdelinger, giver god mening for mig. Jeg tænker bl.a. på at købe bedre kaffe, bedre te, slik og den slags," siger Tanja Isabel Aebischer.

Hun håber også, at hun kan være med til at inspirere andre.

"Jeg har tænkt mig at kontakte de lokale butikker i Charlottenlund for at få flere med og se, om de har lyst til at smide noget ekstra i puljen, måske i kraft af varer, så vi kan levere ekstra til sundhedspersonalet på Rigshospitalet," siger Tanja Isabel Aebischer.

Hun har talt med en sygeplejerske fra semiintensiv afdeling på Rigshospitalet .

"Hun rørte mig virkelig, fordi hun tænkte så meget på de meget syge børn på hospitalet, som er totalt isoleret. Hun synes helt klart, at det er dem, der skulle have lidt ekstra, da de f.eks. ikke må gå rundt på gangene i den her periode. Det viser jo bare igen, hvor fanta­s­tisk vores sundhedspersonale er. Derfor skrev jeg til Bog & Idé på Jægersborg Allé for at spørge, om de ville give noget legetøj til børnene. De kom tilbage med det samme med svaret, at det ville de gerne." Også Meny på Jægersborg Alle har givet tilsagn om, at de vil bakke op om projektet.

Rørende opbakning Tanja Isabel Aebischer åbnede sin frisørforretning for godt et år siden, og i forvejen er det ret nervepirrende at springe ud som selvstændig.

"Og så sker det her. Jeg tænkte, jeg kan ikke bare lukke og ikke gøre noget. Jeg må holde mig i gang. Jeg kører selv rundt og afleverer produkterne, der er fri fragt i Nordsjælland og i København, så det er ikke noget, jeg tjener meget på," siger Tanja Isabel Aebischer.

Og kunderne ved, at det er en hård tid for Tanja, så de har været virkelig søde til at bestille hårprodukter for at hjælpe hende igennem krisen.

"Når man elsker det, man laver og har realiseret det, man har drømt om, så er det fantastisk rørende med den opbakning," siger hun.

"Jeg hører sådan en iværksætter-podcast, Jacob Risgaard, hvor han siger, at hvis man giver lidt, så får man så meget mere igen. Det var lidt min tanke med det her. For jeg kan ikke bare læne mig tilbage og blive hjemme. Sådan er man som iværksætter, man kører på. Det bliver man nødt til."

Hvis man har lyst til at være en del af Tanja Isabel Aebischers indsamling, kan man skrive til mail@tanjaisabel.dk.