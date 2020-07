Antallet af biler i Gentofte er et stigende problem, fordi det skaber trængsel. En anden konsekvens er de åbenlyst ulovlige parkeringer. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidens transport skal være mere grøn og fleksibel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidens transport skal være mere grøn og fleksibel

I takt med at flere og flere får bil øges presset på både parkering og fremkommelighed i Gentofte. En række nye initiativer skal nu fremme alternative transportformer

Villabyerne - 06. juli 2020 kl. 15:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Transport Flere el-ladestandere ved etageejendomme og mere effektive transportknudepunkter, som skal gøre det lettere at skifte mellem forskellige transportformer. Det er blot to af flere konkrete indsatser, som Gentofte Kommune i følge en påressemeddellese ønsker at teste potentialet i.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget anbefalingerne fra Opgaveudvalget Fremtidens Transport. Anbefalingerne tager afsæt i de konkrete trafikale udfordringer og behov, som kommunens står overfor - samt i overordnede samfundsmæssige og teknologiske tendenser.

I Gentofte Kommune opleves der især udfordringer i forhold til trængsel, fremkommelighed og parkering, hvilket ikke mindst skyldes en voksende bilpark hos mange gentofteborgere. Samtidig efterspørger borgere og virksomheder mere fleksible og effektive transportformer samt klimavenlige og bæredygtige transportløsninger.

Grønnere og sundere transport "Transport er et vigtigt element i vores alles hverdag. Hvordan vi vælger at udvikle transporten har stor betydning for, hvordan vi lykkes med at løse nogle af de største samfundsmæssige udfordringer. Det gælder både udfordringerne med klimaet, sundheden og mobiliteten. Samtidig bliver der stadig stigende trængsel på vejene, hvilket koster samfundet dyrt. I opgaveudvalget har vi derfor formuleret fem pejlemærker, der skal skabe udvikling og retning for fremtidens transport og sikre, at vi styrer i retning af en både grønnere, nemmere, sundere og sikrere fremtid, siger formand for opgaveudvalget, Karen Riis Kjølbye.

"Transport er et vigtigt element i vores alles hverdag. Hvordan vi vælger at udvikle transporten har stor betydning for, hvordan vi lykkes med at løse nogle af de største samfundsmæssige udfordringer. Det gælder både udfordringerne med klimaet, sundheden og mobiliteten"

Karen Riis Kjølbye De fem pejlemærker skal styrke cyklismen, fremme elbilismen, understøtte deling og udnytte automatisering. Og endelig skal der skabes større sammenhæng i trafikken ved at gøre det nemt at kombinere kollektiv transport med fx cyklen, mikromobile løsninger eller bilen.

Tre tiltag I første omgang har opgaveudvalget peget på tre konkrete løsninger, som forventes at blive testet i efteråret. Testene drejer sig om at skabe gode el-ladeforhold ved etageejendomme, effektive transportknudepunkter og afprøve kommunal delebilskørsel.

Gentofteborgeren Karen Juhl Krag har været med i opgaveudvalget og fortæller, at udvalget har været optaget af at skabe bedre transportmuligheder for at alle borgere i Gentofte. Herudover har de særligt set på løsninger, der taler ind i den grønne dagsorden:

"Som noget af det første har vi anbefalet at skabe gode el-ladeforhold ved etageejendomme. 49 % af gentofteborgerne bor i etageejendomme og har ikke nødvendigvis mulighed for hjemmelader. Herudover har vi fokuseret på at skabe effektive transportknudepunkter. Der forudsiges en stigning i biltrafikken på op til 20 % i Gentofte frem til 2030. Vi skal mindske trængslen på vejene ved at skabe alternativer til bilen, fx ved at gøre det mere attraktivt at cykle til trafikknudepunkter med bedre mulighed for cykelparkering," siger Karen Juhl Krag.

Foruden borgere og politikere har opgaveudvalget samarbejdet bredt med en række centrale transportaktører fx leverandører af offentlige og private transportløsninger, eksperter og interesseorganisationer, som er kommet med deres perspektiver og bud på fremtidens transport.

Man kan læse mere om opgaveudvalgets arbejde og anbefalinger på gentofte.dk/fremtidenstransport.

Steff

relaterede links